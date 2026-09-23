Fátima Bosch ratifica denuncia contra Nawat Itsaragrisil ante la fiscalía mexicana

El conflicto legal entre la mexicana Fátima Bosch y el directivo tailandés Nawat Itsaragrisil escaló formalmente en el plano institucional. La ganadora del certamen Miss Universo acudió el pasado 21 de septiembre a la sede de la Fiscalía General de la República Méxicana (FGR) en la capital mexicana para ratificar de manera presencial la denuncia interpuesta contra el empresario.

Acompañada de sus representantes legales —los abogados Renata Richter Ramírez y Agustín Liñan Salinas, pertenecientes a la firma Richter Ramírez & Asociados—, la modelo originaria de Tabasco confirmó las imputaciones presentadas ante el Ministerio Público Federal.

La acción penal busca deslindar responsabilidades por posibles conductas constitutivas de delito, entre las que destacan violencia de género, discriminación, acoso digital, intimidación y atentados contra la dignidad personal. La indagatoria fue integrada oficialmente bajo el número de expediente FED/FEVIMTRA/FEIDTRA-EXT/0000549/2026.

La querella trae al terreno penal las fricciones que ambos sostuvieron durante la ceremonia del Miss Universo 2025, celebrada en Tailandia. En aquel momento, la representante mexicana señaló de manera pública haber recibido agresiones verbales y un trato hostil por parte de Itsaragrisil durante las dinámicas previas al evento, situación que quedó expuesta tras difundirse grabaciones de los altercados.

Ante los antecedentes del caso, el órgano procurador de justicia ya había emitido el pasado 4 de septiembre una serie de medidas de protección urgentes encaminadas a resguardar la seguridad física y psicológica de la reina de belleza. Dichas disposiciones preventivas se mantendrán vigentes de forma paralela al desahogo de las diligencias requeridas por el Ministerio Público para esclarecer los hechos y determinar si existen méritos para proceder judicialmente contra el empresario.

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