Fátima Bosch responde a rumores sobre Jude Bellingham y habla de su futuro tras Miss Universo

La reina de belleza Fátima Bosch ha roto el silencio, una vez más, a las especulaciones sobre su vida amorosa. En esta ocasión, la mexicana respondió a quienes la relacionan sentimentalmente con el futbolista británico Jude Bellingham.

En un encuentro con la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México, la Miss Universo 2025 fue cuestionada acerca del shippeo que surgió en redes sociales con el mediocampista de Inglaterra y confesó qué opina al respecto.

“Fíjate que he visto un montón en Instagram que me han ‘shippeado’ con él… digo, juega súper bien fútbol, pero lo tendría que conocer”, comentó ante las cámaras sin descartar la posibilidad de un romance.

No obstante, Fátima Bosch dejó claro que más allá de la fama o el físico, sus no negociables son una personalidad sincera y buenos valores: “Lo más importante, esté guapo o no, es que sea buena persona”, añadió.

Las declaraciones de la mexicana se dan en medio de un movimiento generado en redes sociales donde su nombre se ha visto relacionado sentimentalmente con el de Jude Bellingham.

Dentro de los mensajes más comentados destacan: “Te imaginas a Bellingham comiendo butifarras en la Feria Tabasco 2027”, “Se merece la naturalización mexicana”, “Los dos son guapísimos”, “Chance y en cuatro años ya juega en la selección mexicana”, por mencionar algunos.

Sin embargo, hay quienes han salido a pedir respeto a todas las partes involucradas, especialmente porque el futbolista británico tiene novia: la modelo y generadora de contenido estadounidense Ashlyn Castro.

Fátima Bosch y su futuro tras Miss Universo

Además de abordar su situación sentimental, la tabasqueña dio respuesta a los cuestionamientos sobre cuáles son sus planes tras concluir su reinado y entregar la corona en el certamen de Miss Universo 2026, que tendrá lugar en Puerto Rico.

“¿Qué van a hacer cuando entregue la corona? ¡Me van a extrañar!”, cuestionó la joven de 25 años entre risas.

De acuerdo con sus declaraciones, el camino es claro: “Ya superdedicada a la filantropía, que es lo que me gusta. Entonces ya voy a tener más tiempo libre para dedicarme a eso”, precisó.

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