Fátima Bosch expresa su apoyo tras tragedia en feria de Tabasco: “No están solos”

En medio de su visita a Mónaco como parte de sus actividades de Miss Universo, la mexicana Fátima Bosch se dio el espacio de enviar un mensaje de apoyo ante la tragedia ocurrida en la Feria de Tabasco 2026, donde una explosión cobró la vida de 5 personas.

El conmovedor mensaje emitido por la tabasqueña se difundió por medio de sus historias de Instagram. Allí, explicó que pese a los kilómetros de distancia entre ella y su estado natal, acompaña en su dolor a las familias afectadas por el siniestro.

“Hoy mi corazón está con cada familia que despertó con dolor, tristeza e incredulidad por la tragedia ocurrida en nuestra querida Feria Tabasco”, comenzó la concursante que se alzó con la corona de Miss Universo en noviembre de 2025.

La joven de 25 años continuó: “Como parte de esa tierra que tanto amo, abrazo a la distancia a quienes hoy están sufriendo la pérdida de sus seres queridos. A quienes perdieron el esfuerzo de su trabajo, saldrán adelante”.

Fátima Bosch concluyó su mensaje extendiendo sus mejores deseos a sus compatriotas: “Fuerza y Luz en estos momentos. No están solos”, recalcó.

Fue durante la madrugada del pasado 7 de mayo que se registró un incendio en la Nave 1 del Parque Tabasco ‘Dora María’, recinto en Villahermosa en el que se llevaba a cabo la Feria Tabasco 2026. Además de los daños materiales, el gobierno del estado confirmó el fallecimiento de cinco ciudadanos a causa del siniestro cuyos detalles del origen aún no se han revelado.

En su reporte oficial, el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, informó que las personas fallecidas eran expositores originarios de otras regiones que se encontraban durmiendo dentro de la nave que resultó afectada. Asimismo, se confirmó el inicio de un programa de apoyo económico para apoyar a los afectados por el incendio.

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