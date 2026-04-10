Fátima Bosch se pronuncia sobre la controversia con Lupita Jones

La reina de belleza Fátima Bosch ha salido a poner un alto a los rumores de rivalidad con Lupita Jones y a desmentir a aquellos que la acusan de minimizar el legado de las mexicanas que se han coronado como Miss Universe en ediciones anteriores.

En un encuentro con la prensa durante su llegada a la Ciudad de México, la actual Miss Universo abordó los cuestionamientos sobre las declaraciones que emitió con respecto a los certámenes de belleza, mismas que provocaron la inconformidad de Lupita Jones, ganadora del concurso en 1991.

De acuerdo con su testimonio, su intención no era desacreditar el valor de dichos concursos, sino invitar a las mujeres a encontrar su propio propósito más allá de lo superficial.

“Yo a lo que me refería en ese momento por la pregunta que me hicieron. Es que tú como mujer no busques solamente que un concurso de belleza te de foro, busca en lo que tú te sientas bien“, recalcó. “No te metas a un certamen de belleza únicamente por ser bonita; métete por un propósito mayor, por algo que profundice. A eso me refería”.

Además de reiterar su postura sobre los certámenes de belleza, Fátima Bosch desacreditó a quienes sacan de contexto sus declaraciones: “Yo entiendo que en este ambiente, muchas personas por ocio tienden a sacar las cosas de contexto. Comprendo que es parte del ambiente en el que nos movemos, pero al final me tiene sin cuidado, porque uno solamente tiene poder de lo que dice no de cómo lo interpretan las demás personas“, sentenció la joven de 25 años.

Sin embargo, se dijo consciente de la importancia de mantener un discurso fiel a sus ideales: “Acepto la crítica desde la humildad, porque yo creo que como seres humanos siempre hay áreas en las que podemos mejorar, pero también tienes que saber cuando la crítica es verdad o no“, comentó.

Para finalizar, la tabaquera desestimó los señalamientos de presunta envidia por parte de Lupita Jones. “Ella a mí se me hace guapísima, fue nuestra primera Miss Universo México, yo no creo que ella se preste a estar teniendo envidias ni nada de eso, yo la verdad siempre, todo mi respeto y cariño para ella“, dijo poniendo un alto a los rumores.

Bajo esta misma tesitura, extendió su admiración por las exreünas Ximena Navarrete y Andrea Meza, quienes obtuvieron el título de Miss Universe en las ediciones 2010 y 2020, respectivamente.

“Mi respeto para las tres y mi admiración son unas grandes mujeres, por algo trajeron la corona para México y yo creo que como mexicanos siempre hay que respetar lo que alguien ya construyó antes que tú. Lo que yo logré ahorita, ellas ya lo habían logrado desde antes. Lo único que tengo hacia ellas es respeto”, confesó.

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