Fátima Bosch habla del odio y las amenazas que recibió tras su triunfo en Miss Universo

A cuatro meses de haberse coronado como Miss Universe 2025, la reina de belleza Fátima Bosch compartió su testimonio sobre la violencia digital que ha vivido desde su triunfo en Tailandia; esto luego de que la legitimidad de su corona se viera comprometida por las acusaciones de corrupción al dueño del certamen, así como rumores de la supuesta “compra” de la corona por parte de su padre.

En entrevista con el comunicador Lucho Borrego del programa “¡Siéntese quien pueda!”, la representante mexicana reflexionó sobre el camino que ha recorrido desde que obtuvo el título de Miss Universo en noviembre de 2025.

De acuerdo con su relato, no todo ha sido color de rosa en su camino, pues este se ha visto manchado por amenazas y odio desmedido en redes sociales. “Están estos misólogos que solo promueven el odio a la mujer y eso es ser un misógino y eso es violencia. Me mandaban mensajes diciéndome: ‘Por favor, mátate esta noche’“, ‘Eres un asco’. A mí me deseaban tantas cosas violentas que empecé a creerme las cosas que me decían, yo decía: ‘¿Y si no soy suficiente?’“, confesó.

Pese a esta experiencia, la tabasqueña se dijo más segura de su valor que nunca: “Por eso tienes que tener la idea muy clara de quién eres y tu valor, para que cuando el mundo, en el cual hay mucha oscuridad, quiera venir a definirte, no te dejes“, detalló al conductor colombiano.

No obstante, el propósito de Fátima Bosch dentro de Miss Universo se mantiene firme: “Mi anhelo es que todos esos niñas y niños que son neurodivergentes sepan que van a poder con la vida. A mí me escondían el lunch, me encerraban en el baño, hasta me llegaron a pegar. Pero de los errores se aprende, y no siempre alcé mi voz”, reconoció durante la entrevista.

En Tailandia alcé mi voz porque cuando aprendes a amarte, rompes patrones y dices 'no'". Fátima Bosch – Miss Universe 2025

El mensaje de la joven se dio tras culminar su participación en una conferencia llevada a cabo en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Harvard. Allí, otorgó una charla sobre la evolución de los concursos de belleza y el papel de la mujer en la sociedad actual; sin embargo, lo que comenzó como una velada histórica, terminó con un episodio incómodo para ella.

Fue durante la ronda de preguntas y respuestas al final de la ponencia que una mujer intervino y la cuestionó sobre la legitimidad de su triunfo sobre las cinco finalistas de la ceremonia llevada a cabo en noviembre de 2025 en Tailandia.

Sobre este episodio, Fátima Bosch se dijo sorprendida de que sus detractores continúen intentando demeritar su labor: “Ella vino de la calle, de quién sabe dónde. Es increíble cómo la gente puede llegar a hablar sin fundamento. Lo que pasó en esa cadena de televisión, obviamente son muy listos, querían views; me hubieran avisado y habríamos hecho un baile o algo así… Mucha gente busca foco con mi nombre y eso es muy bajo”, lamentó.

