Fátima Bosch estalla en Harvard tras ser cuestionada por su victoria en Miss Universo

La presencia de la actual Miss Universo, Fátima Bosch, en la Mexico Conference 2026 de la Universidad de Harvard se convirtió en un momento comentado en las redes sociales. Durante el encuentro, la mexicana tuvo un fuerte debate con una de las estudiantes que asistió a la conferencia.

El episodio se viralizó rápidamente después de que una psicóloga organizacional, identificada como estudiante de la prestigiosa universidad, confrontara a Bosch con preguntas directas sobre la legitimidad de su triunfo, reviviendo las controversias por presuntas irregularidades en el certamen de 2025.

Un intercambio tenso frente al público

Durante la conferencia, la estudiante tomó el micrófono para plantear sus dudas sobre el proceso que llevó a Fátima Bosch a obtener la corona.

En su intervención, la psicóloga expuso varios puntos: Mencionó que seis de los ocho jueces del certamen declararon no haber votado por Bosch. Además, señaló la situación del presidente del concurso, Raúl Rocha, quien se encuentra prófugo por acusaciones de corrupción.

Después, preguntó directamente a la reina de belleza: “¿Por qué decides quedarte con esa corona en vez de regresarla?” La estudiante argumentó que, desde su perspectiva, renunciar al título sería un acto de coherencia con los valores que Bosch dice representar.

El intercambio provocó una reacción inmediata entre los asistentes, marcando un antes y un después en la jornada y dando pie a una enérgica defensa pública por parte de la mexicana.

Durante el diálogo, la Miss Universo subrayó la diferencia en el trato que reciben las mujeres en posiciones de liderazgo, señalando que los cuestionamientos suelen ser más severos con ellas que con sus pares masculinos.

“Por gente como tú es que la gente se cuestiona cuando una mujer tiene un puesto. Yo no veo que le cuestionen a ningún hombre cuando tiene un puesto, jamás“, sentenció Bosch.

La psicóloga que originó la polémica reiteró en entrevistas posteriores que la intención de su pregunta era invitar a la reflexión sobre el rol de las mujeres en espacios públicos y sobre la responsabilidad ética ante situaciones de presunta corrupción, afirmando que su objetivo era que Bosch renunciara al título como muestra de coherencia.

Al cierre del careo, Bosch fue clara y contundente en su postura: “Contestando a tu pregunta, no, claro que no voy a renunciar, porque yo trabajé”.

