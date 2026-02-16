Fátima Bosch habló sobre su desmayo en Ecuador: “Me encuentro bien”

La actual Miss Universe, Fátima Bosch, envió un mensaje de tranquilidad a sus seguidores tras el incidente ocurrido este lunes durante su visita oficial a Ecuador.

La reina de belleza mexicana, quien se desvaneció repentinamente mientras participaba en un desfile, reapareció en sus redes sociales para aclarar su estado de salud y explicar las causas del percance.

El suceso tuvo lugar durante un recorrido festivo donde Bosch figuraba como invitada de honor. En videos que circularon en las redes, se observó a la modelo de pie sobre un carro alegórico intentando sostenerse de la estructura antes de desplomarse.

Tras perder el conocimiento por unos segundos, fue auxiliada de inmediato por su equipo de trabajo y retirada del evento para recibir atención médica especializada, lo que generó una ola de preocupación internacional.

Ante las especulaciones sobre su bienestar, Fátima utilizó su cuenta oficial de Instagram para emitir un comunicado sobre lo ocurrido. “Agradezco profundamente las muestras de preocupación y cariño recibidas en Ecuador y a través de mis redes sociales. El desvanecimiento que presenté fue un episodio momentáneo derivado del agotamiento. Me encuentro bien”, expresó Bosch, descartando cualquier problema de salud de mayor gravedad.

Bosch atribuyó el incidente a la intensa carga de trabajo y los constantes traslados que exige su agenda como Miss Universe. A pesar del susto, la modelo confirmó que no tiene intenciones de pausar sus labores.

“Continúo con las actividades de la agenda programada con responsabilidad”, aseguró, dejando claro que su compromiso con la organización sigue intacto.

Con estas declaraciones, la Miss Universe 2025 pone fin a los rumores y se prepara para continuar con su gira internacional, demostrando que, tras un breve descanso, está lista para seguir cumpliendo con sus deberes reales.

