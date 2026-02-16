Fátima Bosch, Miss Universo 2025, sufre un desmayo durante desfile en Ecuador

Lo que comenzó como una jornada de celebración y alegría se convirtió en un momento de tensión el domingo, 15 de febrero, durante el tradicional desfile de la Fiesta de la Fruta y de las Flores en Ambato, Ecuador. La invitada de honor, la mexicana Fátima Bosch, actual Miss Universo 2025, sufrió un repentino desmayo ante la mirada de miles de asistentes.

La soberana de la belleza universal se encontraba en una de las carrozas principales, saludando y sonriendo a un público que la recibió con vítores y aplausos. Sin embargo, en cuestión de segundos, su expresión cambió drásticamente.

Según las imágenes que circularon en redes sociales, Bosch pasó de la alegría al mareo de manera fulminante, cayendo de rodillas sobre la carroza.

En el video se observa cómo la modelo intenta sujetarse a la barandilla sin éxito, mientras se lleva una mano al pecho, como si sintiera dificultad para respirar. Aunque la caída fue aparatosa, testigos señalan que la reina de belleza no perdió el conocimiento por completo.

Inmediatamente, miembros del equipo de seguridad y asistentes personales acudieron a auxiliarla, rodeándola para brindarle apoyo en ese difícil momento. A pesar del susto, el público presente no dudó en mostrar su cariño y solidaridad, coreando ánimos y aplaudiendo mientras la Miss era atendida.

Sin pronunciamiento oficial

Hasta el momento, la organización de Miss Universo no había emitido un parte médico oficial sobre el estado de salud de Fátima Bosch.

Pero, se especula que el desvanecimiento pudo haber sido causado por una combinación de factores. La altura de la ciudad de Ambato, ubicada a 2.500 metros sobre el nivel del mar, sumada al posible agotamiento por la apretada agenda de eventos, podrían haber sido los detonantes del mareo.

Después de recibir asistencia, Bosch logró ponerse de pie con ayuda de su equipo. Visiblemente recuperada, dedicó una sonrisa de agradecimiento a los asistentes que se preocuparon por su bienestar, despejando las primeras señales de alarma y demostrando la fortaleza de una auténtica reina.

Bosch está viviendo uno de los reinados más polémicos de la organización Miss Universo, esto después de que se cuestionara la legitimidad de los resultados del concurso. Sin embargo, la mexicana se ha encargado de visitar cada país que puede para representar a la organización y ha afirmado que ese es el “plan de Dios”.

