Clovis Nienow aclara su vínculo con Fátima Bosch tras rumores de romance

El conductor mexicano Clovis Nienow está listo para dar inicio a un 2026 enfocado en su totalidad a su faceta profesional y sin hacer caso a dimes y diretes. Por esta razón, el famoso se dio a la tarea de desmentir los rumores que surgieron recientemente sobre un supuesto romance con la ganadora de Miss Universe 2025, Fátima Bosch. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te contamos los detalles.

A solo unos días de que la reina de belleza confesara cuáles son las cualidades que busca en un hombre, el elenco del matutino “Hoy Día” no tardó en apuntar las miradas a su conductor estrella Clovis.

¿La razón? No solo porque aparentemente cumple con todos los requisitos, sino porque los internautas identificaron los diversos “me gusta” que la mexicana le ha otorgado a sus publicaciones en Instagram.

“Ah no, yo ni me doy cuenta”, respondió Clovis Nienow al ser informado de la actividad en redes sociales de la reina de belleza universal. Sin embargo, la ola de especulaciones no terminaron ahí, pues el astrólogo Mario Vannucci lo encaró con respecto a un potencial romance entre ambos.

“Aquí las cartas del tarot dicen que eso ya pasó. Ahí hubo en alguna visita aquí a Telemundo ahí por lo menos hubo alguna situación. Hubo alegrías, hubo celebraciones, hubo beso, hubo conversaciones… Y fíjate sí se podría dar, por qué no“, indicó.

No obstante, el ex participante de “La Casa de los Famosos” fue contundente al asegurar que estas interacciones se han limitado al ámbito laboral: “Es una mujer encantadora, una niña con muchos valores, muy sensible, también guapísima… pero cómo creen”.

Además, en este momento de su vida se encuentra enfocado en seguir creciendo profesionalmente: “Ahorita ella también en el video dijo que está enfocada en su reinado, yo también estoy enfocado en mi trabajo y, nada, le deseo lo mejor (…) Y un like no significa nada“, finalizó.

Seguir leyendo:

• Fátima Bosch se sincera sobre el tipo de hombre que le gusta: “Soy muy exigente”

• Clovis Nienow se lanza contra sus ex tras su mediática ruptura de Aleska Génesis

• Clovis Nienow asegura que pasará la Navidad solo en su departamento