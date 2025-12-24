Clovis Nienow se lanza contra sus ex tras su mediática ruptura de Aleska Génesis

El presentador mexicano Clovis Nienow, quien forma parte de ‘Hoy Día’ de Telemundo, abrió su corazón el miércoles 24 de diciembre, luego de que Daniel Sarcos trajera a la mesa el tema sobre la posibilidad de estar en comunicación con las personas que más amamos durante esta temporada decembrina.

El exhabitante de ‘La Casa de los Famosos’ detalló, durante su intervención, que no le interesa estar en contacto con ninguna de sus exparejas, a excepción de una de ellas.

“Hay una que sí, que, la verdad, sí me gustaría llamarla”, soltó Clovis.

Tras su confesión, Daniel Sarcos quiso ahondar en detalles y le pidió nombres, por lo que el presentador de inmediato soltó el nombre de esa ex a la que sí se atrevería a llamar.

“Panchita. Francisca Undurraga. Con ella terminé bien y es una buena niña”, respondió el galanazo mexicano.

La respuesta de Clovis no se quedó ahí, sino que soltó uno que otro dardo en contra de las mujeres que en algún momento formaron parte de su vida y de las que no quiere volver a saber.

“Las demás no (les llamaría) tache. Dios me reprenda”, dijo Clovis, quien provocó las carcajadas de sus compañeros de programa, luego de que formara una enorme ‘equis’ con ambos brazos.

La postura de Clovis fue aplaudida por sus seguidores, quienes han estado a su lado en todo momento tras su mediático truene de Aleska Génesis, con quien tuvo un fugaz romance tras el paso de ambos por ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo y con quien se reencontró meses más tarde en ‘Hoy Día’.

“Clovis siempre con su originalidad 😂😂”, “Clovis aprendió 😍 lo amo”, “Palabras sabias @clovisnienow“, se lee en algunos de los mensajes que le han dejado.

¿Quién es Francisca Undurraga?

Es una modelo e influencer chilena, con quien Clovis coincidió, en el 2019, en el programa ‘Resistiré’, en donde de inmediato se convirtieron en los favoritos del público.

A pesar de la buena química que presumían, su noviazgo llegó a su fin poco después de su salida del reality show.

Fran, quien fue considerada como la musa de la Selección de Chile durante el Mundial de Brasil 2014, también es recordada por su participación en los programas ‘Toc Show’ y ‘Así Somos’, así como en los reality shows ‘Doble Tentación’ y ‘Tierra Brava’.

En la actualidad comparte sus fotografías y videos por medio de diversas plataformas para adultos, como OnlyFans.

