Clovis Nienow y Zuleyka Rivera encienden rumores de romance tras coincidir en Miss Universo México

Clovis Nienow y Zuleyka Rivera, quienes coincidieron en Miss Universo México, encendieron los rumores de romance por la buena química que presumieron como jurados del certamen, pero también por lo que ambos dijeron del otro tras cumplir con su encomienda.

Por medio de un video, que Clovis compartió en su cuenta de Instagram, los vemos a ambos desfilando del brazo durante la gala, con lo que dieron muestra de su gran entendimiento.

“Noche mágica celebrando la belleza mexicana 🖤, escribió Clovis en la descripción de su video.

Su cercanía, y la forma en que se trataron, ilusionó a los fans de ambos, quienes sueñan con verlos felices en el amor.

“Zuleyka y tú se ven divinos”, “Que bellos se ven juntitos ❤️❤️”, “Uyyyyy, hasta hacen match 🔝bellos”, “pareja perfecta @clovisnienow y @zuleykarivera ❤️”, “Bella pareja 💛💓💕💖”, se lee en algunos de los comentarios que le han dejado sus fans.

Si bien Clovis ya había tenido oportunidad de entrevistarla, nunca antes la había tratado como lo hizo ahora, por lo que reconoció que sí quedó sorprendido con ella y hasta se dieron sus escapadas en México.

“Me cayó muy bien, tiene una muy bonita energía. Yo conecté con ella y ahí nos echamos nuestros tequilas, nuestros taquitos al pastor en México”, contó Clovis en ‘Hoy Día’.

A continuación compartió que en estos momentos Zuleyka se encuentra en Puerto Rico, por lo que él encantado se va para allá, si ella lo invita

“Ahorita creo que está en Puerto Rico, si me invitas Zuleyka, yo con todo gusto voy allá. Beso para ti”, dijo Clovis, mientras mandaba un beso a la cámara.

