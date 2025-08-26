Clovis Nienow, ex de Aleska Génesis, se sonroja tras ser relacionado con nueva mujer

Clovis Nienow, quien fuera pareja sentimental de Aleska Génesis y a quien también relacionaron con Aylín Mujica, se sinceró en una reciente conversación sobre lo mal que la pasó luego que lo sonrojaran con una mujer con la que es un tanto cercano, pero que entre ellos no hay nada más que una simple amistad.

El exhabitante de ‘La Casa de los Famosos’ compartió que vivió esa experiencia durante una entrevista que tuvo con el cantante Manuel Turizo, quien le sacó a relucir a Paige, una de sus bailarinas, y con quien Clovis ha llegado a estar en comunicación, pero hasta ahí.

El actual presentador de ‘Hoy Día’ habló sobre este tema en la plática que tuvo con la periodista dominicana Ivana Gavrilovic, donde reconoció que no pudo evitar sonrojarse ante lo que le dijo el cantante colombiano.

“Le digo: ‘Yo veo tus shows que son muy sensuales, ¿cómo le haces para concentrarte?, ¿tienes pareja?, ¿no es celosa?’. Me dice: ‘No, yo concentrado, profesional. Tú, de hecho, coqueteas con Paige’. Me puse rojo”, confesó Clovis, pues en ningún momento visualizó que su simple pregunta lo pondría en tremendo aprieto.

Tras los señalamientos del intérprete de ‘Una lady como tú’, Clovis aclaró el tipo de relación que tiene con Paige.

“Hay una bailarina muy famosa de él, Paige se llama y yo la seguí, entonces ella me regresó el follow y empezamos a platicar como amigos, pero hasta ahí”, se escudó Clovis, aunque admitió que le parecía muy linda, guapa y talentosa.

Hay que recordar que la relación de Clovis Nienow y Aleska Génesis surgió en ‘La Casa de los Famosos 4’, sin embargo, al poco tiempo terminó y no quedaron en los mejores términos, tal y como quedó evidenciado cuando la venezolana estuvo como presentadora invitada en ‘Hoy Día’, donde ambos se dijeron sus verdades.

“Tú me bloqueaste de las redes sociales, yo te bloqueé de mi vida porque no quiero tener una relación contigo. Yo en este momento no quiero tener ningún tipo de relación contigo y es por eso que te trato aquí con respeto y cariño”, dijo Clovis, luego de que su ex asegurara que no la saludaba y que la ignoraba en pleno show, lo que detonó una discusión que subió de tono.

