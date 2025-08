Clovis Nienow anuncia su propio talk show en medio de los cambios en ‘Hoy Día’

El presentador mexicano Clovis Nienow, quien formara parte de ‘La Casa de los Famosos 4’ de Telemundo, cayó con el pie derecho en ‘Hoy Día’ y para viva muestra está lo mucho que ha crecido en el morning show.

A pesar de que, a partir del 4 de agosto, el programa de revista durará una hora menos para ceder parte de su horario a ‘Noticias Telemundo Ahora’, ese no será un impedimento para que Clovis estrene su propia sección, en la que contará con invitados especiales.

El anuncio sobre el nuevo proyecto de Clovis se dio a conocer, la tarde del viernes, en ‘En Casa con Telemundo’, emisión en la que el ex de Aleska Génesis estuvo como invitado.

“¡Prepárense porque #Clovis viene con más sorpresas! 🎉 A partir del 4 de agosto en #HoyDía lo verás con su propio segmento #PréndeteconClovis y muchos momentos divertidos que te van a encantar 😍✨”, escribió la emisión de Telemundo en su cuenta de Instagram.

Durante su presencia en ‘En Casa con Telemundo’, Clovis habló sobre la nueva oportunidad que se le da en ‘Hoy Día’, en donde contará con invitados muy especiales.

“No se pueden perder mi talk show ‘Préndete con Clovis’, donde contaré con colaboradores especiales y con la productora ejecutiva que es Gladys. Es un segmento donde el invitado no puede decir no, tiene que contestar, tratamos de ponerlo en apuros”, contó Clovis.

A continuación detalló que su padrino o primer invitado será el actor Pedro Moreno, con quien hablará de los más distintos temas y sin censura.

“¡Préndete con Clovis! Un segmento donde los invitados lo confiesan todo bajo la producción ejecutiva de la señorita Gladys en nuestro nuevo horario, a partir de las 8AM ⏰. No te lo pierdas, nuestro primer invitado es Pedro Moreno, ¿qué nos tendrá que contar? 🔥”, publicó la cuenta de ‘Hoy Día’ en otra publicación.

El nuevo proyecto de Clovis fue celebrado por sus seguidores, quienes aprovecharon la cuenta de ‘Hoy Día’ para desearle éxito en este nuevo comienzo.

“Por nada del mundo me lo pierdo”, “Ahí estaremos sin falta. A romperla mi Clovis hermoso! “, “Eso no me lo pierdo mi Clovis”, “Por ningún motivo me pierdo ver Prenderte con Clovisssssssss 🔥🔥🔥😍😍❤️”, se lee en algunos de los comentarios que ha recibido el carismático presentador.

