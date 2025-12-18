Clovis Nienow asegura que pasará la Navidad solo en su departamento

Clovis Nienow asegura que estará completamente solo y en su departamento, celebrando la Navidad; ¿es broma?

La verdad es que solo Nienow sabe si en efecto contará o no con compañía para estas fiestas, pero el comentario que ha hecho ha provocado que muchas de sus seguidoras le enviaran un sinfín de invitaciones para compartir en familia durante las fiestas.

El ex-habitante de “La Casa de los Famosos 4” sostuvo una relación con Aleska Génesis durante varios meses y sobre la cual siempre mencionó tener expectativas de formar una familia, casarse e incluso tener hijos. Después del rompimiento, se desconoce si este ha logrado encontrar el amor nuevamente.

Y si en efecto es cierto que pasará en solitario estas fiestas, algunos esperan que en dado caso alguno de sus compañeros en “Hoy Día” lo invite a su reunión familiar, para que Clovis no se encuentre completamente solo.

Al día de hoy, Clovis se mantiene como conductor de “Hoy Día” y se espera que en el futuro pueda regresar a participar en algún reality de la cadena o que incluso pueda ser considerado para una telenovela.

Las fans del mexicano, en ocasiones, quisieran verlo más en un programa como “En Casa con Telemundo”, en donde se permite un formato más irreverente, que va de la mano con la personalidad divertida que hemos visto de Clovis tanto dentro como fuera de “La Casa de los Famosos”. Consideran que para “Hoy Día” podría funcionar más una persona como Guty Carrera, quien ha demostrado tener la versatilidad necesaria para dar el ancho como conductor matutino.

