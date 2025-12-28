Más allá de los “likes”: Fátima Bosch invita a sus seguidores a acompañarla a misa

En un gesto que rompe los moldes del contenido habitual de las celebridades en redes sociales, Fátima Bosch, la mexicana coronada Miss Universo 2025, está causando revuelo al dirigir a sus seguidores hacia la iglesia en lugar de solo buscar su aprobación digital.

En vísperas de la Navidad, la modelo publicó un video arreglándose con un elegante vestido rojo, acompañado de un mensaje contundente: “Gracias por el corazón en mi historia, pero soy más de que me acompañen a misa. Viva Cristo Rey“.

Desde su coronación, Bosch se ha mostrado como una reina ligada a la religión. Después de que se cuestionara la legitimidad del concurso Miss Universo, ella respondió que Dios había decidido ese camino para ella y su convicción también se refleja en diferentes publicaciones en sus redes sociales.

Sobre su persona “ideal”

De hecho, su creencia también la han llevado a saber qué busca en el amor. En una entrevista con la revista Quién, Fátima Bosch abrió su corazón y reveló las cualidades que considera fundamentales en un hombre para conquistarla, dejando claro que sus estándares son altos y bien definidos.

“La verdad soy muy exigente. Muy exigente porque sé lo que puedo dar. Entonces, también sé el tipo de persona que quiero a mi lado“, afirmó la soberana.

Entre los pilares que non-negotiable para una relación, Bosch mencionó:

Valores y visión compartidos : Busca a alguien con una base moral sólida y metas de vida alineadas.

: Busca a alguien con una base moral sólida y metas de vida alineadas. Claridad y ambición : Que tenga objetivos personales claros y la determinación para alcanzarlos.

: Que tenga objetivos personales claros y la determinación para alcanzarlos. Admiración y respeto mutuo : Una relación donde ambos se valoren y se inspiren.

: Una relación donde ambos se valoren y se inspiren. Amor a Dios y fe : Un elemento central en su vida que desea compartir con su pareja.

: Un elemento central en su vida que desea compartir con su pareja. Aceptación incondicional: “Alguien que entienda mi alma para que no tenga que pasarme toda la vida explicándole cómo me tiene que querer”, explicó, enfatizando la necesidad de una comprensión profunda y empatía genuina.

Más allá del romance, Fátima Bosch tiene planes muy concretos para su vida personal. La modelo compartió su deseo de casarse con una boda de cuento de hadas y formar una familia numerosa: sueña con tener cuatro hijos y compartir su hogar con dos o tres perros.

Estos proyectos, sin embargo, forman parte de sus expectativas a largo plazo, una vez que concluya su reinado. Tras obtener la corona el 21 de noviembre de 2025, Bosch continuará cumpliendo con las responsabilidades globales del título hasta la coronación de su sucesora en el certamen de 2026.

