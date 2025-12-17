Sofía Aragón habla sobre las amenazas que recibió tras defender a Fátima Bosch

La polémica con el certamen de Miss Universo 2025 y las acusaciones de un supuesto fraude pusieron a la ganadora Fátima Bosch en el ojo del huracán desde el pasado 21 de noviembre, y aunque decenas de personalidades salieron en su defensa todo parece indicar que el ‘hate’ también los alcanzó. Así lo dio a conocer su compatriota Sofía Aragón, quien en su momento le extendió su apoyo, en una reciente entrevista. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

A casi un mes de la coronación de la tabasqueña, la representante mexicana en la edición del certamen 2019 abrió su corazón con la prensa y habló sobre la ola de mensajes negativos que ha recibido en los últimos días, asegurando que un video sacado de contexto la puso en el ojo del huracán.

Dentro de su relato, la famosa explicó que dicho audiovisual no se trató de un ataque hacia Fátima Bosch, sino a las irregularidades que se han presentado dentro de la organización.

“Yo hice un video refiriéndome a lo injusto que es la organización en cuanto a que, si no se muestra la transparencia, ella no iba a vivir un año justo. Creo que se mal entendió, porque algunas personas, ahora me empezaron a tirar hate a mí”, detalló frente a los micrófonos.

Sofía Aragón lamentó que la situación haya escalado a tal punto que ha recibido amenazas de muerte: “Hubieron personas que hasta me amenazaron de muerte, tengo comentarios en mis redes de ojalá te embolsen pronto, ojalá estés bajo tierra pronto y todo por que hice un video en el que yo hablaba de la importancia de la transparencia”, añadió.

La ahora directora concluyó su charla con la prensa lanzando un mensaje contundente y de apoyo a la actual Miss Universo: “Jamás en la vida me atrevería, ni a atacar a Fátima, ni a atacar a ninguna mujer, ni desearle a ninguna persona que esté viviendo lo que está viviendo ella”, señaló.

Seguir leyendo:

• Sofía Aragón, Miss México 2019, confiesa tener el “corazón destrozado” por el suicidio de su amiga Cheslie Krist

• Sofía Aragón borró todo rastro de su prometido de sus redes sociales

• Sofía Aragón revela que le prohibieron acercarse y hablar con Andrea Meza, la nueva Miss Universo

