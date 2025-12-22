Lupita Jones lanza crítica a Fátima Bosch: “Miss Universo no es ‘La Flor Tabasco'”

Lupita Jones, primera mexicana en obtener la corona de Miss Universo (1991), se encuentra en el centro de la polémica, esto después de cuestionar el comportamiento de la actual reina universal, Fátima Bosch.

El origen de la controversia se remonta a la participación de Fátima Bosch en una caravana en su natal Tabasco, donde la reina de belleza fue captada en videos bailando y conviviendo de manera cercana y alegre con los asistentes al evento. Estas imágenes, celebradas por muchos por mostrar una actitud espontánea y accesible, no fueron del agrado de Lupita Jones.

Jones, quien también es empresaria y directora de la franquicia de Nuestra Belleza México por muchos años, emitió una crítica directa. En sus declaraciones, comparó la actuación de Bosch con concursos de belleza regionales, afirmando de manera contundente: “Miss Universo no es ‘La Flor Tabasco’”, en referencia al certamen local que la propia Bosch ganó en el pasado.

Según la visión de Jones, el cargo de Miss Universo exige estándares de comportamiento y decoro distintos a los de un concurso local, tachando la actitud de Bosch como “fuera de lugar”. Además, señaló que a Bosch le hace falta rodearse de personas que la ayuden a manejar mejor su reinado.

Estas palabras se viralizaron rápidamente en plataformas como TikTok y X (antes Twitter), desatando un debate polarizado. Por un lado, un sector apoyó la postura de Jones, considerando que el título conlleva una imagen de mayor formalidad.

Por otro, una gran cantidad de usuarios y opinólogos defendieron a Bosch, argumentando que su frescura y conexión con la gente representan una evolución positiva y necesaria para la imagen de Miss Universo.

Críticas hacia Jones

Las críticas hacia Jones no se hicieron esperar. En redes sociales, muchos usuarios señalaron que su comentario refleja una visión restrictiva y desconectada de los nuevos tiempos, tildándola incluso de “envidiosa”.

Además, se aprovechó para cuestionar el formato y la dirección que ha llevado la franquicia que ella encabezó, acusándola de falta de evolución ante los cambios sociales. Frases como “Bosch es la Miss Universo que vino a darle un giro a la marca” circularon ampliamente, evidenciando un choque generacional en la percepción del rol de una reina de belleza.

Hasta el momento, Fátima Bosch no ha emitido una respuesta oficial a las declaraciones de su predecesora.

Desde que inició su reinado, la mexicana ha enfrentado numerosas críticas, principalmente, por las acusaciones de fraude en el concurso este año.

Mira aquí la declaración completa de Jones:

