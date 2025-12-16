Carlos Adyan se defiende tras las duras críticas que recibió por su entrevista a Fátima Bosch

El presentador boricua Carlos Adyan, quien forma parte de ‘En Casa con Telemundo’, está en el ojo de la polémica por la manera en que trató a Fátima Bosch durante la entrevista que la actual Miss Universo concedió a ‘Pica y se Extiende’, en donde se le vio sumamente incómoda con algunos de los cuestionamientos que le hicieron en el show de Telemundo, a tal grado que decidió dejar la entrevista antes de lo planeado.

Tras días de controversia, Carlos Adyan rompió el silencio y defendió su actuar ante las duras críticas que ha recibido en las redes sociales.

Fue precisamente por medio de ese canal que el presentador hizo frente a sus críticos, luego de que algunos de sus seguidores salieran en su defensa.

Carlos Adyan confrontó, incluso, a quienes cuestionaron su preparación académica, luego de que aseguraran que él no era periodista, sino solo un presentador y que por ello había tratado a Fátima Bosch en la forma en que lo hizo.

“Antes de pedirme estudiar, estudia tu comentario. Graduado de Florida International University con todos los honores”, respondió el animador ante una hater que lo mandó a estudiar periodismo.

Además de las críticas que recibió en las redes sociales, el caribeño también hizo frente a los comentarios de algunos colegas de profesión, quienes lo cuestionaron por la manera en que condujo la entrevista que incomodó a Fátima Bosch.

Hizo especial hincapié en la periodista mexicana Flor Rubio, quien ha sido una de sus mayores detractoras por la manera en que abordó con la actual Miss Universo todas las polémicas que se produjeron en el certamen tras su triunfo.

“Qué puedes esperar de Flor Rubio que nunca se ha reinventado en el medio. Sigue siendo la que llora sin sentido en TV y envidia a cada periodista que hace una entrevista mejor que ella. Ah, y que mendiga trabajo en cadenas extranjeras”, continuó Carlos Adyan con ese estilo que lo caracteriza para hacer frente a la polémica y que lo ha llevado a ser querido y odiado.

