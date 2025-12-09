Fátima Bosch abandona entrevista en Telemundo y genera controversia

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, se ha convertido en el centro de la polémica nuevamente tras su aparición en el programa “Pica y se extiende” de Telemundo, donde abandonó la entrevista y canceló su agenda con la cadena.

Y es quel a mexicana, quien fue coronada como Miss Universo 2025 el pasado noviembre, se vio envuelta en controversias antes y después del certamen, y en esta ocasión, las preguntas sobre sus polémicas pasadas fueron el detonante de su salida.

Polémicas previas y la demanda por difamación

Antes de su coronación, Fátima Bosch ya había protagonizado titulares debido a un enfrentamiento con Nawat Itsaragrisil, director ejecutivo de Miss Universo Tailandia, quien la habría insultado en un evento previo. Tras su victoria, se conoció que Bosch estaba bajo investigación por una demanda penal interpuesta por Itsaragrisil por presunta difamación.

La tensa entrevista y la decisión de abandonar el programa

La situación se complicó aún más cuando la Miss Universo participó en el programa de Telemundo, donde fue cuestionada sobre los escándalos que rodearon su coronación, las visas de las participantes del certamen y el estado de salud de Gabrielle Henry, Miss Jamaica, quien sufrió un accidente durante la competencia.

Ante las insistentes preguntas, Fátima expresó su incomodidad con el rumbo de la entrevista, criticando la falta de interés sobre sus actividades como Miss Universo y las causas sociales que apoya.

“A mí nadie me ha preguntado qué estoy haciendo con mi trabajo, qué causas sociales voy a apoyar, pero sí me preguntan únicamente cosas que son polémicas”, señaló Fátima, dejando clara su frustración.

Revelaciones de los conductores del programa

Después de la entrevista, los conductores del programa, Lourdes Stephen y Carlos Adyan, revelaron detalles detrás de cámaras. Según Adyan, Fátima había confirmado fuera del aire que estaba al tanto de la demanda y que su padre se encargaba de los asuntos legales relacionados. Además, se mencionó que la Miss Universo decidió irse en un taxi de aplicación, rechazando el transporte y la celebración preparada para ella, que incluía mariachis.

“Le tenían organizada una celebración con mariachis, pero se negó a participar, alegando que no tenía nada que celebrar”, comentó Lourdes Stephen.

Fátima Bosch se ausenta de su agenda programada

A pesar de que en un inicio se había anunciado que Fátima permanecería en el programa durante toda la hora, la Miss Universo se retiró después del segmento inicial, cancelando además sus participaciones en otros programas de Telemundo. Este hecho fue confirmado por los conductores, quienes expresaron que no sabían que Fátima había abandonado el estudio hasta que la producción les notificó que no estaría en los segmentos posteriores.

Carlos Adyan, conductor de “En casa con Telemundo”, explicó que las preguntas que se le hicieron a Bosch eran las que el público quería conocer. “Nuestro compromiso es con la audiencia, y las preguntas fuertes tenían que hacerse. No somos responsables si ella tiene problemas para responder, pero las preguntas deben ser planteadas con respeto”, agregó.

Ausencia de reacción por parte de Fátima Bosch

Hasta el momento, Fátima Bosch no se ha pronunciado públicamente sobre su salida del programa ni sobre las críticas que han surgido tras el incidente. Su actitud sigue siendo un misterio, mientras las controversias alrededor de su reinado como Miss Universo continúan generando titulares.

