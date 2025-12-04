Lili Estefan se lanza en contra de Miss Universo: “Se ha convertido en un concurso de quinta”

La presentadora cubana Lili Estefan, quien forma parte de ‘El Gordo y La Flaca’ y es mamá de Lina Luaces, aprovechó su más reciente aparición en el show de Univision para compartir sus impresiones sobre todo lo que se vivió en Tailandia previo a la victoria de Fátima Bosch.

Si bien ‘La Flaca’ ha respaldado el triunfo de la representante de México y se ha mostrado muy orgullosa del lugar que alcanzó su hija, también fue crítica del giro que ha tomado el certamen de belleza más importante del mundo.

Durante su intervención destacó que la forma en que se realiza actualmente el certamen no tiene nada que ver con sus orígenes, al asegurar que no ha cambiado para bien, sino para mal, pues considera que ya no tiene la credibilidad que llegó a tener en su momento, en especial porque ya nadie conoce la calificación del jurado.

“Lo único que nos ha faltado en esta 74 edición: el glamour. Mi primer Miss Universo fue en el 1988, que acompañé a un jurado durante una semana y eso era increíble cómo te recibía el gobierno, todo era una elegancia, era otro tipo de concurso. Miss Universo se ha convertido como en un concurso de quinta”, soltó Lili de forma convincente.

En otro fragmento de su intervención, en la que se hizo acompañar de Roberto Hernández y de Tanya Charry, Lili Estefan aplaudió la capacidad del certamen para unir naciones en conflicto, pero condenó el abandono del que fueron víctima las participantes durante su estancia de casi un mes en Tailandia.

“Estas chicas estaban sin chaperona, sin seguridad, viajaban sin nadie que representara al Miss Universo. En este momento ya no quiero ser mamá y quiero hablar lo que yo viví allí porque, de verdad, que tiene que llegar alguien que entienda que estas niñas tienen que ser cuidadas, tienen que ser aseguradas”, relató Lili, quien destacó la importancia de darle un golpe de timón a la forma en que se ha estado realizando el certamen en los últimos tiempos.

Aunque a su vuelta de Tailandia siempre expresó cosas positivas de Miss Universo, ‘La Flaca, no pudo evitar reaccionar a lo que, desde su punto de vista, se está haciendo mal.

“Desde el principio se notó que esto iba a ser muy diferente a lo que todo el mundo, que ha sido parte de un Miss Universo en años anteriores, se iba a vivir. Uno tiene que confirmar en la organización. No todo mundo puede ser dueño de un Miss Universo”, destacó Lili.

Sigue leyendo: