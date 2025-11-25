Lili Estefan sale en defensa de Fátima Bosch tras controversia por su triunfo en Miss Universo

Las reacciones en torno a la más reciente edición de Miss Universo y al triunfo de la mexicana Fátima Bosch no han parado de caer y ahora fue Lili Estefan la encargada de hablar al respecto a su regreso a ‘El Gordo y La Flaca’.

La mamá de Lina Luaces, quien representó a Cuba en la más reciente edición del certamen, dio la cara y defendió frente a los televidentes el triunfo de la nacida en Tabasco.

Contrario a otras personalidades, la compañera de Raúl de Molina no se lanzó en contra de Miss Universo por la victoria de Fátima, pues ella es consciente de que es muy complicado darle el gusto a todos, en especial porque muchos consideraron que la representante de Costa de Marfil es la verdadera campeona sin corona.

Lili detalló que lo que está viviendo la actual reina no es nuevo para allá, pues recordó el hate del que fueron víctima después de que Lina fuera coronada como Miss Cuba tras se acusados de haber comprado la corona.

“A mí me pasó cuando Lina ganó el Miss Cuba, nos acusaron de comprar corona. Lo que no ha pasado, yo creo, es que renuncien jueces, o sea que se cuestione a lo mejor lo que ha sido uno de los concursos más bellos en la historia”, defendió la presentadora de televisión.

También dejó en claro que Fátima Bosch tiene todo su apoyo y todo su respaldo, pese a las voces que se han pronunciado en su contra.

“Aplaudan a México. Yo tengo que felicitar a Fátima. La corona quedó, señores, con los hispanos, con los latinos y eso me llena de emoción. Fátima es una niña que, a lo mejor, ha sido extremadamente criticada por haber ganado el Miss Universo, otra gente la ha amado porque tiene un lado muy auténtico de lo que representa ahora la belleza. Viene de batallar desde el concurso local”, dijo Lili mientras aplaudía y sostenía un ramo de flores con ambas manos.

En el mismo espacio ‘La Flaca’ ahondó en detalles sobre toda la controversia que ha acompañado a Miss Universo desde hace varias semanas y que estalló aún más con la decisión del jurado.

“Nos ha tocado participar, yo diría, en el Miss Universo más controversial de la historia, definitivamente. Jamás me imaginé que cuando yo llegara a Tailandia a entregar a Lina a la congregación iba a pasar todo esto Desde que llegamos, el primer día, hasta que nos fuimos ha habido controversia”, dijo Lili en presencia de Rauli.

‘La Flaca’ ahondó a continuación sobre todo lo que vivió como acompañante de Lina durante los días que les tocó estar en Tailandia previo a la competencia.

“Lo más difícil ha sido levantarme todos los días y ver a casi 130 mujeres tratando de salir adelante en medio de todo lo que se habla en las redes sociales. Lo más difícil para mí fue ver lo difícil para ellas seguir adelante dentro de tanta controversia”, destacó Lili, quien revivió en el show el altercado que Fátima Bosch tuvo con Nawat y la gran solidaridad que recibió la hoy Miss Universo de parte de las representantes latinas.

“Las hispanas tuvimos algo muy especial. Cuando Fátima se defiende, se para contra Nawat y se va del salón, todos la siguieron. Nos fuimos todas a un cuarto. Estábamos en el cuarto de Miss Venezuela. Yo creo que todas esas chicas hispanas se unieron muchísimo desde el segundo día de la congregación y eso las ayudó mucho, las ayudó porque se mantuvieron todo el certamen bastante unidas. O sea, se hicieron amigas, se intercambiaron teléfonos, se sentaban a desayunar juntas, todo lo hicieron juntas, y creo que eso ayudó mucho a que todas se apoyaran dentro de todo lo que estaba pasando”, continuó.

