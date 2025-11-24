¿Cómo sigue Miss Jamaica tras su caída previo al Miss Universo?

Miss Jamaica evoluciona favorablemente, según nuevo informe. Previo al Miss Universo, la candidata Gabrielle Henry sufrió una aparatosa caída por la que tuvo que ser hospitalizada de urgencia.

El accidente ocurrió el 19 de noviembre mientras desfilaba con un vestido de gala naranja adornado con pedrería y en un paso en falso cayó desde una plataforma de 1.2 metros de altura.

Aunque no sufrió fracturas, la situación es delicada debido a un trauma craneal y otras lesiones, por lo que permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Paolo Rangsit en Bangkok.

A cinco días del incidente, Raúl Rocha, presidente del Miss Universo, emitió un comunicado sobre el estado de salud de la modelo de 29 años, quien podría ser dada de alta en los próximos días.

“Durante los últimos días ha habido momentos difíciles y preocupaciones inesperadas. Sin embargo, gracias a la excelente atención médica brindada, cada problema se resolvió con éxito. Hoy nos complace compartir que el último informe médico confirma que se encuentra en buen estado de salud y próxima a ser dada de alta”, informó el empresario.

En los últimos días, la familia de Gabrielle Henry ha emitido varios comunicados alertando que la evolución de su estado de salud no ha sido tan favorable como se esperaba inicialmente. La doctora Phylicia Henry-Samuels, hermana de la modelo, informó que la recuperación será lenta y la vigilancia médica debe ser estricta, con un pronóstico que implica al menos siete días más en la UCI para monitorear su condición.

Además de la lesión craneal, la representante jamaicana sufrió laceraciones en la barbilla y el pie; sin embargo, la modelo no sufrió fracturas.

Desde el momento del accidente, tanto la organización Miss Universo como el presidente Raúl Rocha han brindado apoyo a la modelo y su familia.

Tras el incidente, Gabrielle Henry no pudo continuar con su participación en la gala del Miss Universo, celebrada en Tailandia el pasado jueves.

