Familia de Miss Jamaica lanza desgarrador mensaje tras su aparatosa caída: “No está tan bien”

La más reciente edición de Miss Universo estuvo rodeada de la polémica por lo que pasó en los días previos a la gala, pero también por lo que sucedió tras la victoria de la mexicana Fátima Bosch, pues no faltaron los que aseguraron que su triunfo estuvo arreglado.

Además de haber dado de qué hablar por un supuesto amaño, el certamen celebrado en Tailandia también lo hizo por las accidentes que tuvieron algunas de las contendientes, como sucedió con la jamaiquina Gabrielle Henry, quien sufrió una aparatosa caída en la competencia preliminar.

Aunque se llegó a manejar que la bella caribeña ya se encontraba mejor, su familia, por medio de Miss Universe Jamaica, lanzó un comunicado en el que contó toda la verdad sobre el estado de salud de la joven.

En el texto se menciona que Gabrielle, a quien de cariño conocen como ‘Gabby’, continúa internada y en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Tailandia.

“El personal médico ha indicado que Gabrielle deberá permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) durante un mínimo de siete (7) días, mientras los médicos continúan con su estrecha vigilancia y atención especializada”, se lee en el comunicado lanzado por Miss Universe Jamaica.

En el mismo texto se detalló que Gabrielle está acompañada en estos momentos de su mamá, Maureen Henry; y de Phylicia Henry-Samuels, su hermana; quienes brindaron la última actualización sobre su estado de salud.

“Gabby no está tan bien como esperábamos, pero el hospital continúa tratándola adecuadamente”, compartió su hermana.

El más reciente informe médico llegó acompañado de un mensaje de conciencia por parte de Miss Universe Jamaica, quienes pidieron a los seguidores, a las redes y a los medios evitar las especulaciones en torno a lo que está sucediendo con Gabrielle tras su caída.

“Solicitamos respetuosamente al público y a los usuarios de redes sociales que eviten compartir comentarios negativos, desinformación o especulaciones que puedan causar mayor sufrimiento a la familia. Nuestra prioridad sigue siendo la recuperación de Gabrielle y el bienestar de sus seres queridos. Solicitamos compasión, sensibilidad y privacidad constantes mientras la familia atraviesa este momento difícil”, concluye el extenso comunicado que estuvo acompañado de una foto de Gabrielle, a quien una caída le arrebató la posibilidad de representar a Jamaica en Miss Universo 2025.

