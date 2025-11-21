Sheinbaum felicita a la mexicana Fátima Bosch, nueva Miss Universo: “Hay que levantar la voz”

La presidenta de México Claudia Sheinbaum felicitó este viernes a su compatriota Fátima Bosch, reciente ganadora de Miss Universo 2025, y afirmó que la joven tabasqueña “es un ejemplo de valentía para todas y todos los mexicanos y para las mujeres”, al recordar el episodio de confrontación que marcó su paso por el certamen.

Bosch obtuvo la corona en Tailandia tras un concurso marcado por la polémica, luego de que Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, intentara silenciarla durante una sesión previa a la final por no publicar contenido del evento en redes sociales. El gesto provocó que la mexicana abandonara la sala acompañada de varias concursantes, una escena que se viralizó y que Sheinbaum calificó como muestra de dignidad y firmeza.

“Hay que levantar la voz”

“Es un ejemplo de que cuando hay una injusticia, particularmente hacia las mujeres, hay que levantar la voz”, dijo la mandataria en su conferencia matutina. Añadió que expresiones como “calladita te ves más bonita” ya no tienen cabida en el país. “Las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y cuando participamos”, afirmó.

La presidenta reiteró que la actitud de Bosch envió un mensaje poderoso durante un momento de tensión.

La presidenta @Claudiashein sobre @fatimaboschfdz:



Mujeres deben exigir más respeto, dijo Sheinbaum

“Ella dice que hay una injusticia, no le parece, y actúa en consecuencia. Me parece un ejemplo claro de por qué las mujeres debemos exigir respeto”, señaló.

Con 25 años, la modelo originaria del estado de Tabasco se convirtió en la cuarta mexicana en conseguir la corona, siguiendo los pasos de Lupita Jones (1991), Ximena Navarrete (2010) y Andrea Meza (2020).

Congratulations to our new Miss Universe.

En esta edición, Bosch superó a la tailandesa Veena Praveenar y a la venezolana Stephany Abasaly, finalista en un certamen que reunió a participantes de 120 países y territorios, incluyendo madres, una mujer transgénero, una sobreviviente de genocidio y la primera representante de Palestina en la historia del concurso.

Tras su victoria, Bosch reapareció en redes sociales con un mensaje en el que aseguró que su triunfo confirma que “lo que está destinado para ti no lo detiene la envidia ni la suerte”, frase que resonó entre sus seguidores, quienes la habían respaldado desde el inicio de la competencia.

