¿Quiénes son las favoritas del público para ganar Miss Universo 2025?

Este jueves conoceremos a la sustituta de la danesa Maria Victoria Kjær Theilvig como Miss Universo, siendo de llamar la atención el desempeño que varias de las contendientes han tenido en los días previos, lo que las colocó de inmediato no solo en el gusto de los críticos, sino que también del público.

En las horas previas a la realización del certamen que se llevará a cabo en Tailandia, el comité organizador dio a conocer un listado de las contendientes que cuentan con más apoyo entre el público, siendo de llamar la atención el gran soporte a varias candidatas, quienes bien podrían convertirse en las grandes ganadoras de la noche si es que el público tiene voz de profeta.

Ma. Ahtisa Manalo (Miss Filipinas)

La bella representante de Filipinas, de acuerdo al voto del público, está en primer lugar en la categoría ‘Best National Costume’; así como en la segunda posición en ‘People’s Choice’, ‘Most Photogenic’, ‘Best Skin’, ‘Best Evening Gown’; y en tercer lugar en ‘Miss Congeniality’ y en ‘Most Beautiful People’, lo que la coloca, sin dudarlo, en una de las grandes favoritas en Tailandia.

Yanina Gómez Ojeda (Miss Paraguay)

La representante de Paraguay, quien está en el ojo de la polémica por el rol de jurado de su pareja en Miss Universo, fue colocada por el público en la parte más alta en la categoría ‘People’s Choice’ y en tercer lugar en ‘Best National Costume’ y en ‘Best Evening Gown’.

Mahyla Roth (Miss Costa Rica)

La representante de Costa Rica dominó, por su parte, la categoría de ‘Miss Photogenic’. En el resto no fue incluida por la audiencia dentro del Top 8.

Ceren Arslan (Miss Turquía)

La representante de Turquía es otra de las bellezas que se muestra muy constante entre la opinión del público. Ella fue colocada en primer lugar en ‘Miss Congeniality’; en cuarto en ‘Best Skin’ y en ‘Best Evening Gown’; en séptimo en ‘Most Beautiful People’ y en ‘People’s Choice’; así como en octavo en ‘Best National Costume’.

Sanly Liu (Miss Indonesia)

La representante de Indonesia enamoró al público en los días previos a Miss Universo, lo que la llevó a la primera posición en la categoría ‘Best Skin’.

Nadeen Ayoub (Miss Palestina)

La representante de Palestina se ganó el corazón de la audiencia desde un inicio y así quedó demostrado con la posición de primer lugar que le dieron en ‘Most Beatiful People’, la única categoría en la que logró colarse dentro de las primeras 8.

Tangia Zaman Methila (Miss Bangladesh)

La representante de Bangladesh ocupó muy buenas posiciones en diversas categorías, incluso se llevó el primer lugar en ‘Best Evening Gown’. Además en ‘Best National Costume’ y en ‘Miss Congeniality’ la pusieron en segunda posición; en ‘Best Skin’, ‘Most Photogenic’ y ‘People’s Choice’ en tercer lugar; mientras que en ‘Most Beatiful People’ en cuarto sitio.

Naisae Yona (Miss Tanzania)

La representante de Tanzania hizo muy buena conexión con el público, lo que la hizo acreedora a un segundo puesto en ‘Most Beautiful People’, siendo la única no ganadora con un lugar dentro del Top 3 en las categorías que votó el público.

¿Quiénes completan el Top 8 en las preferencias del público?



People’s Choice



1.- Yanina Gómez (Paraguay)

2.- Ma. Athisa Manalo (Filipinas)

3.- Tangia Zaman Methila (Bangladesh)

4.- Inna Moll (Chile)

5.- Dorcas Dienda (Congo)

6.- Fátima Bosch (México)

7.- Ceren Arslan (Turquía)

8.- Nguyen Huong Giang (Vietnam)

Most Photogenic

1.- Mahyla Roth (Costa Rica)

2.- Ma. Athisa Manalo (Filipinas)

3.- Tangia Zaman Methila (Bangladesh)

4.- Fátima Bosch (México)

5.- Prissy Gomes (Cabo Verde)

6.- Ceren Arslan (Turquía)

7.- Lyshanda Brendon Moyas (Zimbabwe)

8.- Inna Moll (Chile)

Miss Congeniality

1.- Ceren Arslan (Turquía)

2.- Tangia Zaman Methila (Bangladesh)

3.- Ma. Athisa Manalo (Filipinas)

4.- Fátima Bosch (México)

5.- Karen Jansen (Bélgica)

6.- Chloe Lim (Malasia)

7.- Dana Almassova (Kazajistán)

8.- Carmen Ismelda (Guinea Ecuatorial)

Best Skin

1.- Sanly Liu (Indonesia)

2.- Ma. Athisa Manalo (Filipinas)

3.- Tangia Zaman Methila (Bangladesh)

4.- Ceren Arslan (Turquía)

5.- Stephany Abasali (Venezuela)

6.- Fátima Bosch (México)

7.- Lihasha Lindsay White (Sri Lanka)

8.- Melissa Queenie Sapini (Haití)

Most Beautiful People

1.- Nadeen Ayoub (Palestina)

2.- Naisae Yona (Tanzania)

3.- Ma. Athisa Manalo (Filipinas)

4.- Tangia Zaman Methila (Bangladesh)

5.- Nguyen Huong Giang (Vietnam)

6.- Dorcas Dienda (Congo)

7.- Ceren Arslan (Turquía)

8.- Fátima Bosch (México)

Best National Costume

1.- Ma. Athisa Manalo (Filipinas)

2.- Tangia Zaman Methila (Bangladesh)

3.- Yanina Gómez (Paraguay)

4.- Neary Socheata Thai (Camboya)

5.- Ndeye Ngone Diagne (Senegal)

6.- Olivia Yace (Costa de Marfil)

7.- Fátima Bosch (México)

8.- Ceren Arslan (Turquía)

Best Evening Gown

1.- Tangia Zaman Methila (Bangladesh)

2.- Ma. Athisa Manalo (Filipinas)

3.- Yanina Gómez (Paraguay)

4.- Ceren Arslan (Turquía)

5.- Melissa Queenie Sapini (Haití)

6.- Fátima Bosch (México)

7.- Inna Moll (Chile)

8.- Olivia Yace (Costa de Marfil)

Sigue leyendo: