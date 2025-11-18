Lina Luaces derrite las redes con sensual outfit previo a Miss Universo

La modelo Lina Luaces, quien es hija de Lili Estefan y de Lorenzo Luaces, está a unas horas de saber si se convertirá en la próxima Miss Universo, luego de que fuera elegida como la representante de Cuba en el certamen a celebrarse en Tailandia.

Mientras se da su esperado actuar en el reconocido certamen, la bella caribeña no ha parado de compartir fotografías y videos con sus seguidores, quienes suelen llenarla de piropos y comentarios positivos.

Una de sus publicaciones más recientes arrancó suspiros entre sus fans, quienes no pudieron evitar caer rendidos ante su belleza.

En la publicación en cuestión se ve a Lina recostada en la arena, mientras lleva puesto un outfit de tono morado, el cual nos remontó a una hermosa sirena.

“El caribe en mi piel y Cuba en mi corazón ! 💜💜💜🇨🇺”, se lee en el texto con el que Lina acompañó su publicación llena de sensualidad.

La sesión de fotos de Lina, que fue realizada por el fotógrafo Elvis de Rivero, se llenó de inmediato de los likes y los comentarios por parte de sus fieles seguidores, quien han estado a su lado en todo momento.

“Divinaaaa😍”, “Ese look es pura magia “, “Que linda nuestra Lina 😍🔥🇨🇺”, “Tu presencia es una fuente de inspiración, demostrando que la verdadera elegancia reside en la autenticidad y el esfuerzo”, “La próxima Miss Universe”, se lee en tan solo algunas de las palabras que le han dedicado.

