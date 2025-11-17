Miss Universo 2025: ¿Dónde ver la gala final del certamen de belleza?

Falta poco para la gala más importante de la belleza. Esta semana, se celebra la 74ª edición del certamen Miss Universo en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia, marcando la cuarta vez que el país asiático es anfitrión del concurso de belleza.

El evento contará con la participación de más de 120 candidatas de todo el mundo, quienes competirán por la codiciada corona que actualmente ostenta Victoria Kjær Theilvig de Dinamarca, Miss Universo 2024.

¿Dónde ver la gala final del Miss Universo?

La coronación del certamen de belleza se realizará en Tailandia el viernes 21 de noviembre a las 8:00 am hora local.

En Estados Unidos, la gala se podrá seguir en vivo a través de Telemundo y el servicio de streaming Peacock a partir de las 7:00 pm ET; 6:00 pm CT y 4:00 pm PT.

Además, los seguidores del certamen de belleza podrán acceder a contenido previo y preliminar del concurso a través del canal oficial de YouTube de Miss Universo.

Cambios en el concurso

Este año, el certamen ha evolucionado más allá de los aspectos tradicionales de belleza para incluir un fuerte enfoque en la autenticidad, diversidad, inclusión y propósito social.

En esta edición, más del 70% de la calificación se basa ahora en el impacto social, liderazgo, discurso y personalidad de las concursantes.

Las participantes deben presentar proyectos de impacto comunitario sostenibles, demostrando un compromiso real más allá de la pasarela. Además, el concurso ha abierto la puerta a mujeres casadas, madres y mujeres de todas las tallas, con lo que se busca representar una verdadera diversidad femenina.

¿Quiénes son las favoritas?

Entre las favoritas de esta edición destaca la mexicana Fátima Bosch, quien ha llamado la atención por su combinación de presencia escénica, discurso enfocado en liderazgo femenino y desarrollo comunitario.

Latinoamérica, como en años anteriores, llega con fuerte presencia, con candidatas destacadas de Colombia, Venezuela, México, Perú y República Dominicana, quienes tradicionalmente llegan lejos en la competencia.

El evento previo, la competencia preliminar que incluye desfile en traje de baño, traje de noche y traje nacional, tendrá lugar el 19 de noviembre.

