Exreina y jueza Natalie Glebova también critica “la falta de transparencia” en Miss Universo 2025

Otra jueza del Miss Universo se suma a la controversia alrededor del resultado del certamen: Natalie Glebova, ganadora en el año 2005, utilizó sus redes sociales para expresar su inconformidad con el proceso. Aunque felicitó a su candidata favorita, Praveenar Singh de Tailandia, y aclaró que su voto era personal, Glebova lanzó una crítica directa a la organización.

La exreina añoró los antiguos protocolos de transparencia: “Debo precisar que, cuando yo competí en 2005 y en años anteriores, siempre había un auditor que subía al escenario con los resultados sellados de una firma contable. Me gustaría que regrese eso, por favor”. Su descontento fue tal que sentenció: “Hasta ese entonces, no creo que vuelva a participar como jurado”.

La incorporación de Glebova al panel fue de último minuto, tras las renuncias de otros jueces como el músico Omar Harfouch y el exfutbolista Claude Makélélé, en un momento de tensión interna.

No obstante, su imparcialidad también fue puesta en tela de juicio, ya que medios como People señalaron que en el pasado había entrenado a la candidata de Canadá, Jaime VandenBerg, y mantenía cercanía con la organización de Miss Tailandia.

Natalie Glebova, ganadora en el año 2005, utilizó sus redes sociales para expresar su inconformidad con el proceso.

Crédito: Cortesía.

¿Un reinado marcado por el escándalo?

Pero, la controversia no inició con la coronación de la mexicana. Días antes, Omar Harfouch, uno de los jueces que renunció, lanzó graves acusaciones.

Afirmó que se había conformado un “jurado improvisado” que seleccionó en secreto a las primeras 30 semifinalistas incluso antes de la competencia preliminar, y sugirió que algunos miembros de ese panel tenían “relaciones personales” con concursantes.

Tras la victoria de Bosch, Harfouch fue más allá y la tildó de “falsa ganadora”. Según sus declaraciones, la mexicana habría tenido ventaja debido a supuestos “negocios del dueño de Miss Universo, Raúl Rocha, con el padre de Fátima Bosch”.

La organización (MUO) había negado rotundamente estas acusaciones en un comunicado, asegurando que todos los protocolos eran transparentes y estaban supervisados.

Además de esto, durante los días preliminares en la competencia, Bosch sufrió un desaire por parte del directivo tailandés Nawat Itsaragrisil, quien la había llamado “tonta” durante una reunión transmitida en vivo, un incidente que generó una ola de solidaridad internacional hacia la representante de México.

El Top 5 lo completaron Praveenar Singh (Tailandia) como primera finalista, Stephany Abasali (Venezuela) como segunda finalista, Ahtisa Manalo (Filipinas) y Olivia Yacé (Costa de Marfil).

Mientras las acusaciones se cruzan en las redes sociales, la flamante Miss Universo 2025, Fátima Bosch, se mostró agradecida con el apoyo recibido. De hecho, en sus redes sociales dejó un mensaje sutil a sus detractores y afirmó “Lo que Dios tiene destinado para ti, ni la envidia lo para”.

Además, en una conferencia de prensa posterior a su coronación, la joven habló de empoderamiento femenino y la importancia de alzar la voz, un mensaje que resonó con su propia experiencia durante el concurso.

Seguir leyendo: