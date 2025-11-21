Rodner Figueroa reacciona a rumores de fraude en Miss Universo tras triunfo de Fátima Bosch

La victoria de la mexicana Fátima Bosch en Miss Universo dividió opiniones. Mientras algunos se mostraron emocionados con el triunfo de la nacida en Tabasco, otros tantos pusieron en tela de juicio su victoria, pues no faltaron los que aseguraron que el certamen estuvo arreglado y que no ganó la mejor.

Mientras algunos afirmaron que las representantes de Venezuela o de Costa de Marfil merecían llegar más lejos en el certamen realizado en Tailandia, a otros tantos les pareció muy extraño que la final estuviera entre Tailandia, el país anfitrión, y México, luego de toda la polémica que se despertó alrededor de Fátima en los días previos.

Una vez que se conoció que México se llevó a casa su cuarta corona, las redes explotaron y el análisis de los expertos no se hizo esperar, como sucedió con el venezolano Rodner Figueroa, quien dio su punto de vista sobre lo que pasó en Bangkok en medio de los rumores de fraude que persiguieron al certamen.

Rodner, quien en el pasado formó parte de las filas de Univision y de Telemundo, compartió un video en su cuenta de Instagram y en él habló de toda la polémica que se suscitó tras la elección de Fátima Bosch como la nueva Miss Universo.

“¿Hubo fraude en el Miss Universo? Esa es la pregunta que todo el mundo se está haciendo el día de hoy con la polémica que hemos despertado todos. Resulta ser que el juez que se retiró y que denunció que, supuestamente, había un fraude, dijo el día de ayer, en una entrevista a HBO, que México iba a ganar y que él lo aseguraba porque, según él, Raúl Rocha, supuestamente, tenía relaciones de negocios con el papá de Fátima Bosch”, inició diciendo el fashionista sobre una de las teorías de conspiración.

Abordó algunas de las teorías de conspiración

Luego trajo a la mesa lo comentado por la canadiense Natalya Vladimirovna, quien fue Miss Universo en el 2005, así como los vaticinios de Omsel Sousa, los cuales no hicieron más que alimentar todas las especulaciones que existen en torno al certamen.

“La Miss Canadá, que se coronó en Tailandia en 2005, ella dijo que no vio en ningún momento a un auditor. Que ella, cuando ganó, habían los auditores que entraban con el maletín, con la tabulación que tenían los jueces y que certificaba que esa era la elección que habían hecho los jueces. Luego, Osmel Sousa sale horas antes del concurso a decir que la Final era entre México y Tailandia. Al quedar ellas dos, tomadas de la mano inmediatamente la gente comenzó a especular que Osmel sabía que eso iba a suceder”, continuó Rodner sobre lo que sucedió en Tailandia.

Destacó que las mismas Misses se vieron incómodas

En su mismo video el expresentador de ‘El Gordo y La Flaca’ analizó a contiuación todo lo que pasó en Miss Universo previo al triunfo de Fátima Bosch, incluida la reacción que tuvo la representante de Costa de Marfil tras ser eliminada.

“Sin lugar a dudas este ha sido uno de los concursos más polémicos de todos los tiempos. De hecho, por ejemplo, los de Venezuela están ofendidos porque piensan que nuestra candidata fue la que tuvo mejor vestuario, que se desempeñó estupendamente bien, que lo hizo todo bien y que le habían robado la corona. Luego Costa de Marfil su cara fue, absolutamente, de sorpresa cuando la sacaron de cuarta finalista porque es verdad que ella dio, con gran aplomo, ambas respuestas y lo hizo de manera estelar”, apuntó.

Dejó todo abierto al debate

En otro fragmento de su video, Rodner evitó engancharse en las especulaciones en torno a un supuesto fraude en Tailandia y dejó abierta la discusión.

“Yo les voy a decir algo. Antes que nada, felicidades a México porque tienen su cuarta corona, cosa que a mí me parecer fantástico que la corona esté en Latinoamérica. Sin lugar a dudas ha sido el Miss Universo más polémico de todos los tiempo y, al fin y al cabo, México triunfó. Es una muchacha guapa, inteligente, con carácter”, soltó el esposo de Ernesto Mathies antes de dar por terminado su video y de dar pie al debate sobre lo que, en verdad, sucedió en Miss Universo 2025.

