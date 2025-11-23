Ante oleada de críticas, Miss Universo restringe comentarios en sus redes sociales

La coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 desató una auténtica “marea” de emociones en su país y también a nivel mundial. Después de ser nombrada reina universal, Bosch comenzó a recibir una ola de ‘hate’ en las redes sociales, esto debido a los rumores de “falta de transparencia” dentro el certamen.

Este hecho llevó a la cuenta de Miss Universo a limitar los comentarios en las últimas publicaciones. Uno de ellos es un video en el que Bosch aparece posando en pleno atardecer. En el post escribieron el siguiente mensaje:

“En la hora dorada, ella brilla aún más. ✨ Esta toma es un backstage de la producción oficial de Miss Universo. Estén atentos para los resultados finales”.

A pesar de que los comentarios se limitaron, aún se pueden leer algunos en los que –diferentes usuarios– indican que la mexicana no merecía ganar y Miss Costa de Marfil, Olivia Yace, sí.

La polémica detrás del resultado

La polémica encontró su principal vocero en Omar Harfouch, un exjuez del concurso, quien la acusó de usar “influencias”. Harfouch alegó que Bosch había “comprado” su corona y prometió buscar justicia para arrebatarle el título.

Estas acusaciones alimentaron cientos de señalamientos crueles en las publicaciones oficiales de Miss Universo, dirigidos tanto hacia la ganadora como hacia la organización del evento. Sumado a esto, otra juez del concurso, insinuó que el proceso no era tan “transparente” como antes.

Frente a las acusaciones, la dirección de Miss Universo no permaneció en silencio. Raúl Rocha, director del certamen, salió al frente para desmentir categóricamente a Harfouch. En un encuentro con medios, Rocha mencionó que no se trató de una renuncia, sino un despido.

Rocha fue contundente al señalar que las acciones de Harfouch respondían a un deseo de figurar: “Él mintió porque quiere el reflector 2 minutos. Y en Miss Universo nadie puede tener los reflectores, las únicas que pueden brillar es nuestra Miss Universo”.

Mientras la tormenta social ardía, Fátima Bosch se mantuvo firme en su nuevo rol. Lejos de responder a los ataques, la mexicana ha centrado su mensaje en la sororidad, la perseverancia de los sueños y la importancia de defender lo que uno anhela con dignidad.

