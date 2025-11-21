Lili Estefan y el emotivo mensaje que dedicó a su hija Lina Luaces tras la final de Miss Universo

A solo unas horas de llevarse a cabo la gran final de Miss Universe 2025, edición en la que la concursante mexicana se alzó con el título de reina, la presentadora de televisión Lili Estefan recurrió a sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje a su hija Lina Luaces, quien representó a Cuba.

En una breve, pero contundente dedicatoria, la conductora estelar de “El Gordo y la Flaca” expresó su orgullo ante el desempeño de la joven, pues a pesar de no haberse coronado como Miss Universe, logró formar parte del top 12 de las mujeres más bellas del prestigioso certamen.

“Me siento tan orgullosa de ti, @linaluaces. Dejaste el nombre de Cuba muy en alto. Nos representaste con amor, elegancia, disciplina, resiliencia. Te amoooooo mi chiquitica bella“, destacó la estrella de la pantalla chica.

En respuesta a esta demostración de cariño, cientos de personas acudieron la sección de comentarios para dejar sus mensajes. Tal fue el caso de sus fanáticos y diversas celebridades, incluyendo a Maribel Guardia y Ana Bárbara.

“Felicidades a tu preciosa hija” y “Hermosa ella amiga. FELICIDADES. Tú un pavor real, pues está en su alma y corazón esa seguridad que es la que con el amor de madre, lograste transmitir”, escribieron las cantantes respectivamente.

Alguien que también hizo eco de esta ola de felicitaciones fue el conductor y comunicador Rodner Figueroa desde una transmisión en vivo tras darse a conocer el resultado final de la competencia: “Creo que Lina logró una hazaña poderosa en tan solo espacio de siete meses (…) Y lo hizo muy bien”, indicó el venezolano.

