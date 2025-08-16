Lili Estefan responde a las críticas que hay en Cuba contra su hija Lina Luaces

En una nueva ola de declaraciones, la presentadora Lili Estefan se pronunció por primera vez con respecto a las críticas que su hija Lina Luaces recibió en Cuba luego de coronarse como la representante para el próximo certamen de Miss Universo.

Fue durante la más reciente transmisión de “El Gordo y la Flaca” que Lili Estefan decidió abordar uno de los temas más mencionados de cara a la coronación de su hija: la mención que el régimen cubano realizó sobre el certamen de Miss Cuba, cuestionando las razones detrás de su triunfo.

En un extenso artículo publicado en la página digital del periódico más importante de la isla, se hace una dura crítica con respecto al triunfo de Luaces, argumentando que no nació en Cuba y haciendo mención de su “pronunciado acento” al hablar en español.

Lili Estefan responde contundente ante las críticas a su hija por parte del régimen cubano

Como era de esperarse, la reconocida presentadora no se quedó callada ante la ola de ataques que la publicación generó, por lo que a través de los micrófonos de “El Gordo y la Flaca” lanzó un contundente mensaje con el que desestimó los comentarios negativos en contra de su hija.

“Sabemos la controversia que ha causado que Lina, mi hija que nació aquí en los Estados Unidos, haya salido a representar a Cuba este año”, comenzó la comunicadora. “Hace 52 años Cuba no iba a un Miss Universo, hasta el año pasado, debido al régimen cubano”, añadió.

Sobre esta decisión, Lili Estefan afirmó que: “Se han metido directamente con los sueños de las niñas porque al final Cuba se pasa 52 años sin permitir a una cubana que vaya al Miss Universo. Y cuando Miss Universo, como organización, decide crear un Miss Universo Cuba en el exilio para que estas niñas lo puedan hacer, también lo critican“.

“Lina está representando el país de sus padres, que así son los requisitos de Miss Universo… también la critican, pero fuerte y fue en el periódico más importante de Cuba“, expresó la famosa sin miedo al qué dirán.

La estrella de la pantalla chica lamentó que una noticia que debería representar alegría y esperanza para sus compatriotas y la propia Cuba sea motivo de ataques en redes sociales: “Que fuerte. Esto fue en el periódico más importante de Cuba, un país que no le da la oportunidad a la mujer”, sentenció.

Estefan finalizó sus declaraciones con una importante reflexión: “La mujer ha encontrado algo donde pueden representar, no solamente la belleza, pero lo que es la mujer de hoy. La mujer trabajadora, la mujer empedrada, la mujer que sueña y quiere ser parte de esta gran organización”, expresó ante su compañero Raúl De Molina.

