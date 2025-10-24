Lina Luaces habla como nunca antes sobre el divorcio de sus padres: “Fue muy fuerte”

De cara a su próxima participación en “Miss Universe“, la representante de Cuba, Lina Luaces, continúa abriendo su corazón sobre temas de su vida para dar a conocer una faceta poco vista de sí misma. En esta ocasión, la joven de 22 años decidió hablar de uno de los capítulos más difíciles para su familia: el divorcio de sus padres. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En una reciente entrevista concedida al periodista Rodner Figueroa, la reina de belleza compartió cómo es que vivió la polémica separación de sus padres, Lili Estefan y Lorenzo Luaces, motivada por una infidelidad por parte del empresario.

De acuerdo con el relato de Lina, el golpe emocional fue muy duro debido a la etapa de su vida en la que se encontraba: “Eso fue muy fuerte porque también yo siento que los divorcios, por lo menos mis amigas y mis amigos que vivieron eso, pasó a una edad muy pequeña, y yo lo viví a una edad muy drástica en mi vida, a los 16 años“, apuntó.

Sin saberlo, la familia de 5 integrantes que vivió junto a ella durante toda su vida, de repente se redujo a ella y su madre Lili Estefan. ¿La razón? Su hermano también ‘voló del nido’, aunque en su caso fue por una razón de desarrollo profesional, su partida a la universidad: “En 8 meses perdí a mi hermano y a mi papá y me quedé con mi mamá”, detalló.

Aunado a esto, el hecho de que el divorcio tuvo una cobertura mediática extrema hizo más complicado este proceso: “Obviamente era muy incómodo porque llegaba a la escuela y yo pude ver que las maestras me estaban mirando, que todo el mundo sabía lo que estaba pasando“, sentenció.

La sobrina de Gloria Estefan lamentó que durante esta época algunos detractores aprovecharan para regocijarse en el sufrimiento de su familia, especialmente su madre: “La gente piensa que tienes un apellido y no vives las emociones. ‘No me siento mal para ti, esto es lo que te mereces por siempre hablar de la vida de otras personas, ahora tus hijos van a sufrir’. Yo veía eso y yo… Así que sí fue muy fuerte”, explicó.

Sin embargo, para Lina Luaces esta experiencia hoy tiene un significado diferente: “Siempre digo que hay bendiciones en situaciones así porque obviamente fortalecí. Primero que nada, mi relación con Dios porque siempre dicen que cuando algo difícil pasa si te acercó a Dios ya ganaste; y mi relación con mi mamá, ahora somos como hermanas“, finalizó.

