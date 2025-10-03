Lina Luaces, hija de Lili Estefan, se sincera sobe la rara enfermedad autoinmune que padece

Lina Luaces, quien es hija de Lili Estefan y Lorenzo Luaces, se sinceró en una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores sobre diversos aspectos de su vida ahora que está a tan pocas semanas de representar a Cuba en Miss Universo.

La joven, quien tiene 23 años, compartió con sus seguidores que padece una enfermedad autoinmune que no tiene cura.

Lina habló sobre este tema después de que una seguidora la cuestionara abiertamente al respecto: “¿Qué enfermedad autoinmune dijiste que tenías?”.

Ante esa pregunta la bella modelo se armó de valor y compartió algunos detalles de su muy extraño padecimiento.

“Psoriasis, pero la traté de forma natural y holística”, relató Lina ante la pregunta de su fan.

A continuación detalló la manera en que aprendió a controlar su enfermedad y llevar una vida como cualquier otra persona.

“Dejé los alimentos inflamatorios como el gluten, los lácteos, el azúcar, el alcohol, etc) y los síntomas desaparecieron”, señaló la bella caribeña.

Su enfermedad, por la que también pasaron Kim Kardashian y Cara Delenvigne, consiste, de acuerdo a Mayo Clinic, en un sarpullido en la piel con manchas rojas y escamosas que pican, sobre todo en las rodillas, los codos, el tronco y el cuero cabelludo.

