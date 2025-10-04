Lina Luaces se sincera sobre los arreglitos que se ha hecho previo a Miss Universo

Lina Luaces, la hija de Lili Estefan y quien representará a Cuba en Miss Universo, se sinceró en una reciente entrevista sobre el reto personal y profesional que se le avecina, así como de los arreglos estéticos que se ha hecho en los meses previos a su gran día.

En una conversación que tuvo con People en Español, la joven nacida en la Florida compartió que, a sus 23 años. casi no se ha hecho arreglos físicos, sino que se ha enfocado más en su transformación interna.

Detalló que lo más que se ha hecho en el tema físico, previo a Miss Universo, tiene que ver con su cabello y con sus dientes, lo cual ha realizado con la ayuda de su equipo de trabajo y siempre pensando en lo mejor para ella y lo que quiere proyectar.

“Es un trabajo en equipo y muchas veces cuando estás adentro no puedes ver la imagen más grande, pero yo siempre vivo con la cosa más mínima en la vida. Siempre estoy con los oídos abiertos para escuchar lo que me tiene que decir mi equipo, mi familia, mis amigas, pero sé que al final del día si yo no me siento bien, yo no puedo hacer esa decisión por la imagen más grande que va a salir. Si no me siento bien, no voy a proyectar bien”, comentó en la citada conversación.

Aunque ahora ya no lleva brackets, ni tampoco el cabello claro, como solía hacerlo, Lina Luaces reconocer que la mayor transformación que ha sufrido se encuentra en su interior.

“El cambio más importante que yo he sentido es por dentro, me siento con mucha más confianza, más feliz. Yo sé que todo esto me está llevando en un camino que va a ser por mi bien”, se dijo convencida la también hija de Lorenzo Luaces, quien espera volver de Tailandia con la corona de Miss Universo.

