Nawat Itsaragrisil demanda penalmente a Fátima Bosch por difamación

La mexicana Fátima Bosch, quien es la nueva Miss Universo, no sale de una cuando ya está metida en otra, luego de que se diera a conocer que Nawat Itsaragrisil, presidente del Comité Organizador de la 74ª edición de Miss Universo, la demandó penalmente por difamación.

La demanda de Nawat se remonta a la fuerte discusión que tuvieron, el pasado 4 de noviembre, durante la ceremonia de imposición de bandas y la cual se hizo viral.

Si bien él se disculpó, entre lágrimas, por su actuar con Miss México, ahora volvió a la carga, pues no le pareció la manera en que Fátima lo ha dejado ver en público, pues niega que se haya referido a ella como ’tonta’ o ‘estúpida’, tal y como la nacida en Tabasco lo ha hecho ver.

“Cuando la Sra. Fátima Bosch Fernández salió de la sala, inmediatamente hizo una falsa acusación ante los medios al afirmar, públicamente, lo contrario. Incluso después de conocer los hechos, no se disculpó con el Sr. Nawat Itsaragrisil.

En cambio, continuó acusándolo falsamente en múltiples entrevistas, aparentemente para beneficio propio y para justificarse durante la competencia, tras lo cual finalmente fue coronada Miss Universo, como todos saben”, se lee en un comunicado colgado en las redes sociales de Miss Universe Tailandia.

El comunicado, emitido por Miss Grand International Public Company Limited, estuvo acompañado de algunas imágenes de la denuncia penal que pesa en contra Fátima y que tiene fecha del 12 de noviembre.

Con las pruebas el demandante busca demostrar que la hoy Miss Universo dañó su imagen a base de mentiras, incluso detalló que la palabra que utilizó, y que detonó en su discusión, fue ‘daño’ y no alguna de las que ha pronunciado Fátima en reiteradas ocasiones.

“Deseamos reafirmar que el Sr. Nawat Itsaragrisil nunca llamó ‘tonta’ a la Sra. Fátima Bosch. Lo que dijo fue ‘daño’, lo cual se escucha claramente en las grabaciones de voz que ya han circulado ampliamente en diversas plataformas (…) Tergiversa el incidente y difama repetidamente al Sr. Nawat”, continúa el comunicado.

Aunque la difamación no es un delito en diversos países, en Tailandia sí lo es y los culpables de este acto pueden hacerse acreedores a penas de hasta dos años de prisión y multas significativas.

“Si se descubren más acciones difamatorias, se emprenderán acciones legales adicionales con todo el rigor de la ley”, continúa el comunicado, el cual también alerta a los medios de comunicación y las sanciones que podrían hacerse acreedores si continúan difundiendo declaraciones de Fátima y que involucren al demandante.

“Solicitamos a todos los medios de comunicación que tengan cautela al informar sobre este asunto y se abstengan de cooperar con las falsas acusaciones de la Sra. Fátima o de amplificarlas. De no hacerlo, podrían emprenderse acciones legales contra dichos medios de comunicación por ser cómplices de la difamación”, concluye el texto.

Hasta el momento, Fátima Bosch no ha reaccionado a las acciones penales que Nawat inició en su contra.

