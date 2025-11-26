Lupita Jones defiende a Fátima Bosch de los ataques ante polémica en Miss Universo 2025

La inconformidad ante el triunfo de Fátima Bosch en la 74.ª edición del concurso Miss Universo se mantiene latente en redes sociales y ha traspasado las barreras del respeto, así lo dio a conocer la mexicana en un reciente mensaje a través de redes sociales. Y es en respuesta a su llamado de paz que su compatriota Lupita Jones se suma a la causa y pide al público poner un alto a la ola de ataques en su contra. ¿Qué fue los que dijo? Aquí te lo contamos.

A través de una serie de videos compartidos desde su perfil oficial de Instagram, la experta en certámenes de belleza lamentó los insultos y críticas que la joven oriunda de Tabasco ha recibido tras obtener el título, argumentando que lejos de propiciar un cambio en la organización, perpetua una narrativa negativa.

“Ustedes saben que he sido muy crítica de todo lo que ha estado pasando con la organización de Miss Universo. Obviamente, como muchos, no estoy feliz. Como una exreina de Miss Universo me da mucha tristeza lo que está pasando, la forma como se está ensuciando a la marca”, inició la directora de Mexicana Universal su mensaje.

Asimismo, explicó que su postura va más allá de tratarse su compatriota: “Me duele mucho la forma como están tratando a Fátima. Independientemente de que sea mexicana, y como mexicana, obviamente, nos vamos a apoyar. Es una mujer que, como todas las que llegaron a ese concurso, llegaron con las ilusiones de ganar”, expresó Jones en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

Es así como Lupina extendió su apoyo a Fátima Bosch y solicitó al público que les permita darse la oportunidad de conocer a la Miss Universo y dejarla desarrollarse en su nuevo rol, lo que le dará oportunidad de demostrar por qué fue la elegida por el panel de jueces.

“Párenle al hate. No se vale, no se vale insultar, no se vale ofender, no se vale enviar mensajes tan ruines a una mujer. Creo que tenemos que darle la oportunidad de que disfrute su momento, de que… bueno, creo que está entendiendo ya la responsabilidad que tiene con el Miss Universo”, destacó.

Lupita Jones finalizó diciendo: “Démosle la oportunidad de crecer en esto, y yo creo que Fátima va a tener mucho que compartir, y todo esto que le está pasando le va a dar muchísimo más valor a su reinado“.

Por su parte, la Miss Universo 2025 Fátima Bosch retomó esta experiencia como un ejemplo del odio y la violencia de género que viven millones de mujeres al rededor del mundo, a mayor o menor escala. Argumentó que lejos de sentirse intimidada, las críticas le han dado las fuerzas para combatir esta causa.

“Hoy quiero alzar la voz no como una reina de belleza, sino como una mujer. Una mujer que, como millones en el mundo, ha vivido en carne propia la violencia que nace del odio, de la desinformación y de la incapacidad de algunos de ver a una mujer brillar sin sentirse amenazados“, indicó en un discurso compartido desde sus historias de Instagram.

