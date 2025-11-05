Lupita Jones y Ximena Navarrete se solidarizan con Fátima Bosch tras altercado en Tailandia

La polémica desatada por el encontronazo entre Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo 2025, y el empresario Nawat Itsaragrisil sigue dando de qué hablar, especialmente luego de que diversas celebridades se hayan sumado a la conversación para mostrar su apoyo a la reina de belleza. Tal fue el caso de las ex reinas mexicanas Lupita Jones y Ximena Navarrete, quienes no dudaron en salir en defensa de su compatriota. ¿Qué fue lo que dijeron? Sigue leyendo para enterarte.

La primera en extender su solidaridad a la candidata mexicana fue la directora de Mexicana Universal, Lupita Jones. Para ello, compartió un contundente comunicado en Instagram, donde hizo énfasis en la importancia de alzar la voz en situaciones como esta.

“Estos eventos representan a la mujer de su tiempo, de su era. No somos las mujeres las que nos adaptamos a lo que un concurso define, los concursos se adaptan a lo que nosotras queremos comunicar, por eso han evolucionado, porque somos las mujeres quienes exigimos ser tomadas en cuenta y reconocidas en nuestra capacidad y en lo que podemos aportar a la sociedad”, expresó dentro de su mensaje.

Destacó que el concurso de Miss Universo es una plataforma para impulsar y fortalecer la voz de las mujeres, no para callarlas: “Alzar la voz y decir lo que piensas algunas veces te puede traer problemas o situaciones difíciles de enfrentar, pero mantenerte firme en tus ideales, valores y visión de la vida te hace una mujer congruente, de una sola pieza“, reiteró.

Además, hizo eco de las palabras que Fátima Bosch compartió tras el altercado con Nawat Itsaragrisil: “Aplaudo y respaldo las palabras de @fatimaboschfdz ‘no importa si tienes un sueño o una corona, si eso te quita la dignidad debes irte'”.

Por su parte, la ganadora del título de Miss Universo 2010, Ximena Navarrete, se manifestó en redes sociales con el deseo de que la actual administración de Miss Universe tome cartas en el asunto para garantizar el bienestar de todas las concursantes.

“Me encantaría ver a mi familia original de MUO (Miss Universe Organization) dirigiendo este certamen con clase y respeto (…) Sería maravilloso que los nuevos organizadores y la nueva organización pidieran ayuda al equipo original, porque ellos sí saben cómo hacerlo. Amor a todos por aquí”, expresó en sus historias de Instagram.

Incluso, dejó entrever que esta desorganización sería la razón principal de su desapego al certamen en el que se coronó como ganadora hace más de una década: “Soñando con que Miss Universe sea una plataforma respetuosa, elegante, de inspiración y sueños… de mujeres empedradas y con voz, como era hace muchos años”, añadió.

