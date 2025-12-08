¿Cuál es el estado de salud de Miss Jamaica?: Miss Universo comparte actualización

Se espera que Gabrielle Henry, Miss Jamaica, sea repatriada a su país natal en los próximos días para continuar su tratamiento, en un vuelo medicalizado cubierto íntegramente por la Organización Miss Universo.

La Organización Miss Universo (MUO) y la familia de Henry confirmaron mediante un comunicado conjunto el diagnóstico de las lesiones que sufrió la concursante tras una aparatosa caída desde el escenario durante la gala preliminar del certamen el pasado 19 de noviembre en Bangkok, Tailandia.

La doctora de profesión, de 25 años, resultó con una hemorragia intracraneal con pérdida de consciencia, una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones significativas.

Desde su caída, Henry permanece hospitalizada en cuidados intensivos en la capital tailandesa, en condición crítica y bajo monitorización neurológica constante y supervisión especializada las 24 horas.

Tras semanas de incertidumbre, la MUO anunció que se están realizando los preparativos para el traslado de la modelo. “En los próximos días será acompañada por un equipo médico completo y será trasladada directamente al hospital (en Jamaica) para continuar con su tratamiento y proceso de recuperación”, señala el documento.

La organización se ha hecho cargo de la totalidad de los gastos médicos y hospitalarios, así como de la manutención de su madre y su hermana en Tailandia, además de asumir el costo del vuelo de repatriación medicalizada y los eventuales gastos futuros derivados del incidente.

El comunicado también abordó y desmintió ciertos reportes que sugerían que la propia Henry había influido en el accidente. “Ciertos reportes mediáticos que sugieren que la Dra. Henry influyó en lo sucedido carecen totalmente de fundamento. La Organización Miss Universo nunca ha atribuido responsabilidad alguna a la doctora Henry”, sentenció la MUO, respaldada por el propietario del certamen, Raúl Rocha, quien calificó las versiones de “crueles e insensibles”.

La familia de Henry aprovechó el anuncio para agradecer las muestras de afecto y las oraciones recibidas de la comunidad de Miss Universo y de seguidores alrededor del mundo.

El accidente ocurrió el 19 de noviembre mientras desfilaba con un vestido de gala naranja adornado con pedrería y en un paso en falso cayó desde una plataforma de 1.2 metros de altura.

