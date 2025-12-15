Fátima Bosch recibe multitudinario homenaje en Tabasco y agradece apoyo de los mexicanos

Casi un mes después de su coronación como Miss Universo 2025, Fátima Bosch retornó a su tierra natal para ser recibida como una heroína. El pasado fin de semana, la reina de belleza encabezó un multitudinario desfile en Villahermosa, Tabasco, donde decenas de miles de personas llenaron las calles para celebrar su triunfo histórico.

La escena fue de júbilo absoluto. Niños, adultos y personas mayores alzaron carteles con mensajes de cariño y apoyo hacia Bosch, quien correspondió con evidente emoción al “amor incondicional de sus paisanos”.

La Miss Universe Organization (MUO) capturó el momento en sus redes sociales, describiéndolo como “la concreción de un sueño” y “una celebración de amor, unidad y gratitud”.

Varios momentos de Fátima se volvieron virales, debido a que la reina bailó y encabezó la caravana por horas. Durante todo el recorrido se mostró reluciente y feliz de compartir su triunfo con la tierra que la vio nacer.

@missuniverse From street to street, from heart to heart, hundreds of thousands filled the streets of Tabasco to welcome our Miss Universe home. 👑 ♬ Cold play style dance pop female vocals – Takenobu Yamana

Una profunda crisis en el Miss Universo

Sin embargo, la fiesta no logró desvincularse por completo de la profunda polémica que envuelve a la organización que la corona. El naciente reinado de la mexicana se desarrolla bajo la sombra de graves acusaciones judiciales contra Raúl Rocha Cantú, copropietario de MUO, quien ha sido imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto tráfico ilegal de armas y combustible.

En este contexto de crisis, MUO anunció mediante un comunicado el cierre de operaciones de Miss Universo México, citando “incertidumbre jurídica, la actual situación de seguridad y los ataques infundados y con motivaciones políticas”.

En paralelo, la organización confirmó el cambio de sede de sus oficinas en México, decisión que justificó por las mismas razones. Rocha Cantú, junto con la copropietaria Anne Jakkaphong Jakrajutatip —investigada en Tailandia por supuesto fraude financiero—, se mantienen fuera del ojo público.

Informaciones filtradas a medios indican que el empresario mexicano habría pasado de imputado a testigo colaborador de la FGR, reconociendo su participación en operaciones de contrabando de combustible.

Frente a este turbulento escenario, Fátima Bosch optó por una postura que combina fe, gratitud y un aparente distanciamiento de la crisis institucional.

En una entrevista con Shanik Berman, la modelo esbozó una sonrisa e ignoró los señalamientos de presunto amaño en su coronación, dedicando su triunfo “a las tabasqueñas que sueñan con seguir sus pasos”.

Pero, sin duda, su declaración más contundente fue: “¡Gracias a ustedes chicas y que viva Cristo Rey, solo Cristo Rey puede funarnos!”.

Mientras la organización enfrenta una de sus mayores tormentas, Bosch inició sus actividades de reinado enfocándose en el lado social y comunitario, incluyendo la donación de juguetes a niños con cáncer y VIH en el marco de actividades navideñas.

Seguir leyendo: