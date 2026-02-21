Fátima Bosch revela cuáles son sus planes tras el fin de su reinado en Miss Universo

A pesar de que el inicio de su reinado se vio marcado por la controversia, la Miss Universe Fátima Bosch se mantiene firme en su principal objetivo como reina universal: dar voz a las causas sociales que la apasionan y apoyar a quienes más lo necesitan.

Pero, ¿qué pasará cuando sea el momento de entregar la corona a su sucesora? La representante mexicana confesó qué le depara el futuro en el ámbito profesional, atendiendo a los cuestionamientos a su posible ingreso en el mundo de la farándula.

En una entrevista reciente, la reina de belleza reveló si planea incursionar en la escena musical, la conducción, actuación u otro rubro en el mundo del espectáculo, tal y como lo han hecho algunas de sus predecesoras. La joven de 25 años negó esta posibilidad, haciendo énfasis en que su enfoque seguirán siendo las causas sociales.

“Yo creo que me van a ver más haciendo proyectos filantrópicos, me interesa muchísimo el tema de los niños, la mujer, el empoderamiento a ellas, el tema de apoyo a los migrantes. Son temas que ya llevo trabajando desde hace tiempo y todo mi enfoque es en eso”, declaró en una charla que sostuvo con el periodista Gustavo Adolfo Infante para Imagen Televisión.

Contrario a las teorías que se han manejado en redes sociales, Fátima Bosch no tiene planes de iniciar una trayectoria en el ámbito artístico, pues según sus propias palabras, el único lugar en el que deleita con su voz es “el karaoke o en la regadera”.

“Obviamente yo respeto a la gente que tiene el talento de cantar, de actuar, pero esos talentos no los tengo”, señaló la tabasqueña en su visita al foro de Imagen. “El día en que entregue esa corona yo quiero dejar algo en el escenario que resuene cuando yo no esté”.

Es este compromiso con los proyectos filantrópicos lo que ha hecho que las críticas hacia su triunfo en Tailandia en noviembre de 2025 sean más fácil de sobrellevar: “Yo creo que lo que me ayuda a manejar la presión es saber que tengo un propósito claro, que estoy aquí para usar esa corona para las causas sociales, darles ese foro”, destacó.

A punto de arrancar sus labores en Chile, donde será una de las jurado del Festival Viña del Mar, Fátima Bosch reiteró su orgullo al ser la voz que representa a la mujer a nivel mundial: “Estoy orgullosa de poder tener una plataforma que le permita alzar la voz”.

