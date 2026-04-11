Miss Universo responde a críticas tras declaraciones polémicas de Fátima Bosch sobre concursos de belleza

Tras las recientes críticas generadas por los consejos que la actual Miss Universo, la mexicana Fátima Bosch, ofreció a las aspirantes a concursos de belleza, la organización del certamen salió al paso para evitar malentendidos, esto a través de una comunicación con People.

La polémica se derivó después del foro “Mujeres que Transforman”, celebrado a finales de marzo en Santa Tecla, El Salvador. Allí, Bosch, de 25 años y coronada el 21 de noviembre de 2025, fue interrogada por una persona del público sobre qué recomendación daría a las mujeres que consideran participar en un concurso de belleza.

Su respuesta generó controversia:

"Bueno, sinceramente, no le aconsejaría a cualquiera que participara en un concurso de belleza". Fátima Bosch – Miss Universo 2025

La soberana continuó explicando que el impacto de la corona depende enteramente de quien la porte. “Si tienes un proyecto importante, algo a lo que quieres dar visibilidad, y consideras esta plataforma como una herramienta para lograrlo, entonces adelante”, señaló.

Incluso reveló que su propia experiencia no fue un camino tradicional: “Para ser sincera, y creo que Dios me puso aquí, ciertamente no elegí participar en el sentido tradicional”.

Bosch también habló sobre los desafíos que enfrentó desde su victoria, calificando la experiencia como “aterradora”. “Para mí, ha sido muy difícil… principalmente porque estos concursos no están acostumbrados a una mujer ‘real’: una mujer que no se ajusta a las medidas exactas que exigen, o una mujer que realmente tiene voz propia”, declaró.

¿Qué dijo la organización Miss Universo?

Ante la repercusión de estas declaraciones, la organización Miss Universo decidió pronunciarse. En un comunicado proporcionado, en exclusiva, a la revista People, Miguel Ángel Martínez, portavoz del certamen, expresó:

“Las recientes declaraciones de Fátima han sido objeto de diversas interpretaciones en diferentes plataformas. Ella aclaró que su intención no era desalentar la participación en concursos de belleza ni cuestionar su valor, sino más bien enfatizar que es una de las muchas vías disponibles para que las mujeres expresen su voz, propósito y ambiciones”.

La organización recordó que “durante más de siete décadas, Miss Universo ha servido como una plataforma global que apoya y enaltece a las mujeres en diversos ámbitos”.

Un reinado marcado por la controversia

Las declaraciones de Bosch no son un hecho aislado. Su camino hacia la corona y su posterior reinado han estado salpicados de polémicas. La más notable ocurrió a principios de noviembre, cuando se enfrentó al ejecutivo del certamen, Nawat Itsaragrisil, durante un evento previo al concurso en Tailandia.

Y después de eso, sus declaraciones han hecho que figuras destacadas de México también se pronuncien, como la primera Miss Universo mexicana, Lupita Jones, quien dijo, en una entrevista en La Mesa Caliente: “No es la primera vez que en alguna de estas exposiciones denosta el trabajo que anteriores miss universos hemos hecho con este título”.

Jones se refirió a las mismas declaraciones de Bosch sobre los concursos de belleza. Después de eso, la actual Miss Universo aclaró que su intención no fue desacreditar el certamen.

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