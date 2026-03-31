Aracely Arámbula desmiente rumores de romance entre su hijo Miguel y Fátima Bosch

La actriz Aracely Arámbula ha dado a conocer su postura ante los señalamientos de un supuesto romance entre su hijo mayor Miguel y la Miss Universo 2025 Fátima Bosch. Por medio de su más reciente actividad en redes sociales, la protagonista de “Los Miserables” dejó claro que solo se trata de rumores basados en información falsa que circula en las plataformas digitales.

En un discreto, pero contundente reposteo desde sus historias de Instagram, la famosa de 51 años replicó el mensaje con el que la periodista Martha Figueroa aclaró el escándalo y desmintió cualquier tipo de lazo entre ambos jóvenes.

El breve audiovisual presenta a la comunicadora de espectáculos asegurando que las diversas publicaciones que han circulado en redes sociales con supuestos piropos a Fátima Bosch provienen de una cuenta falsa.

“Posible romance entre Miguel y Fátima, posible nada. Hay una cuenta que se llama Miguel Gallego Arámbula, es una cuenta fake“, sentenció Martha Figueroa en la más reciente transmisión de su programa en YouTube.

En este sentido, explicó que los dos hijos de Aracely Arámbula con el cantante Luis Miguel se mantienen firmes en su decisión de no figurar en las redes sociales: “Los dos chavos, hijos de Aracely y de Luis Miguel, ninguno de los dos tiene Instagram ni redes sociales. Entonces, aunque este su foto y diga su nombre, son cuentas falsas“, indicó.

En su relato, la periodista dio un vistazo a la reacción de Miguel ante la ola de rumores sobre su situación sentimental. “El chavo ya está pensando, cuando vio esta respuesta, ya dijo: ‘¿Y si abro una?’. Pero hasta el día de hoy ni Miguel ni Daniel tienen redes sociales, confirmadísimo”, añadió.

Aunque hasta el momento ambos hijos de la histrionisa han decidido mantenerse alejados de los reflectores, Martha Figueroa destapó que Miguel Jr. estaría interesado en incursionar en el mundo del modelaje, mismo camino que siguió su media hermana, Michelle Salas.

“A lo mejor para el futuro, para lo que quiere hacer que es modelaje, a lo mejor sí le serviría tener esa buena cantidad de seguidores“, dijo para finalizar.

Por su parte, ni el joven de 19 años ni la reina de belleza se han pronunciado sobre el debate que se generó en redes sociales sobre esta posibilidad.

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