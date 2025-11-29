Aracely Arámbula aclara si sus hijos con Luis Miguel se lanzarán pronto como cantantes

La actriz y cantante Aracely Arámbula negó, de forma determinante, que Daniel y Miguel, los hijos que tuvo con Luis Miguel, quieran seguir los pasos de ambos, luego de que hace unos meses Antonio Garibay, el papá de Sergio ‘Checo’ Pérez destapara las habilidades para el canto de Miguel, su hijo mayor, al incluso señalar que ya lo estaban preparando para su gran debut.

Durante un encuentro que tuvo con lo medios de comunicación, Aracely reiteró lo que dijo hace unos meses, en donde ya había comentado que no había planes para lanzar a sus hijos al estrellato, pues señaló que no es algo que les llame la atención.

“Si ellos me pidieran a mí hacer algo artístico, créanme que sería la primera que los pongo ahí, pero la verdad es que no les gusta mucho esto, están más apartados, no les encantó que los persigan, que las cámaras. Entonces, yo creo que es importante respetar lo que sienten”, dijo la actriz en horas recientes.

En la misma conversación apuntó que, en estos momentos, sus dos hijos tienen sus prioridades más que claras y el mundo artístico no es una de ellas.

“Lo que decían del debut y eso, no, por ahorita ellos están concentrados en otra cosa. Están en sus escuelas, en el deporte”, apuntó la celebridad, quien no suele mostrar a sus hijos, ni hablar mucho de ellos.

Para concluir sobre este tema, pues más de uno moriría por ver a sus hijos triunfar, Aracely fue concisa al dejar en claro que la fama no es algo que le robe el sueño a sus dos hijos, quienes prefieren mantenerse lejos del ojo público.

“Realmente no les encanta mucho la fama, a ellos les gusta estar en privado y yo respeto eso”, soltó la protagonista de ‘La Patrona’, quien dejó en claro que sus hijos decidirán qué es lo que quieren de sus vidas y si desean, o no, incursionar en el medio del espectáculo.

