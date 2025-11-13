Aracely Arámbula alza la voz tras el secuestro de su perrita: “Nos ha destrozado como familia”

La actriz mexicana Aracely Arámbula no está pasando por un buen momento en el plano personal, luego de que diera a conocer que Lily, su perrita, fue secuestrada en México.

Por medio de una publicación, que hizo en sus redes sociales, la ex de Luis Miguel lamentó el trago amargo por el que ella y su familia están pasando tras perder a su perrita de raza pomeranian.

“El secuestro de mi perrita Lily nos ha destrozado como familia. Ver a su hermano güerito buscarla entre los juguetes, olfatear la casa cada vez que escucha su nombre… duele más de lo que puedo explicar”, se lee en un fragmento del texto que ‘La Chule’ le dedicó a su adorable perrita.

Aracely Arámbula compartió que su pesadilla comenzó después de que su perrita se perdiera y cayera en manos de las personas equivocadas, quienes lejos de devolverla a sus dueños, optaron por quedársela y aprovecharse de la situación.

“Me despierto con la mandíbula apretada de tanto contener la angustia, soñando una y otra vez con el día en que se la llevaron, con su carita, con la esperanza de volver a verla correr hacia mí. Hay personas que decidieron quedarse con ella, que la vieron perdida, confundida, asustada… y en vez de ayudarla, decidieron aprovecharse. Nos extorsionaron, jugaron con nuestro dolor, se burlaron de nuestro dolor”, escribió la también cantante.

Aracely continuó su mensaje dejando entrever que no descansará hasta reencontrarse con su querida mascota, quien tiene un lugar muy especial en su corazón.

“No me voy a quedar callada. No voy a ser una víctima que guarda silencio, mientras ellos disfrutan lo que no les pertenece. Yo no puedo, ni quiero rendirme, porque lo que siento por Lily no se apaga, no se olvida. Mi amor por ella me sostiene, mi lealtad me obliga a seguir buscándola. Y sé que, donde esté, ella también me está esperando”, continuó Aracely en su muy extenso mensaje.

Lily, por lo que pudimos saber, está extraviada desde el pasado mes de julio. La última vez que se le vio fue el 18 de julio en la Colonia Agua Azul en Ciudad Nezahuálcoyotl, en el Estado de México, desconociéndose mayores detalles sobre lo que pasó con ella.

Sigue leyendo:

Aracely Arámbula revela su secreto para una mirada joven, ¡sin cirugía!

Aracely Arámbula vuelve tras 7 años a Telemundo con ‘Miss Universe Latina, el reality’

Aracely Arámbula aclara que su hijo no se lanzará como cantante

Aracely Arámbula y el mensaje de empoderamiento que lanzó en redes