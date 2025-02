Aracely Arámbula aclara que su hijo no se lanzará como cantante

La actriz Aracely Arámbula dio a conocer que uno de sus hijos, Miguel Gallego Arámbula, no tiene planeado hacer una carrera en el mundo del espectáculo, contrario a lo que dijo Antonio Pérez Garibay hace dos meses.

En una entrevista con Inés Moreno, el empresario mexicano (padre del piloto Sergio “Checo” Pérez) anunció que en enero de 2025 iba a ser el lanzamiento como cantante de Miguel Gallego (hijo de Luis Miguel y Aracely): “Viene Micky Junior muy fuerte el próximo año. Es su lanzamiento en Europa y a nivel mundial. Viene algo muy grande, van a estar muy orgullosos”. Sin embargo, eso no sucedió.

Ahora Arámbula, entrevistada por reporteros afuera del teatro donde se presenta en la obra “Perfume De Gardenia”, desmintió esas declaraciones de Pérez Garibay: “Ese es otro tema que lo sacaron, pero la verdad es que no, por el momento no hay nada de eso. Estamos concentradísimos en (la obra), y ellos en sus escuelas, entonces me tienen prohibido que hable de ellos, así que ellos mismos me dijeron: ‘Ya no queremos saber nada’. Ellos están concentrados en sus cosas y yo en “Perfume De Gardenia”.

Aracely también habló con el periodista Javier Ceriani y aclaró la situación: “Esa era la ilusión de Antonio, y le agradezco que hable tan bonito de mi hijo. Mira que decir que canta muy bonito, pero que canta mejor que el papá, ¡wow! Es que él lo escuchó cantar y yo creo que es como un deseo muy bonito de parte de él, pero estaba bromeando”.

Ceriani entrevistó a Antonio Pérez Garibay, quien sostuvo lo que dijo anteriormente y lamentó que el supuesto lanzamiento no se haya llevado a cabo: “Yo nunca voy a echar una mentira, yo siempre te voy a decir la verdad. Me tocó escuchar a los hijos de Aracely, y el hijo canta como Dios, ya no canta como el papá, canta como Dios. Yo ya no voy a hablar de ese tema; voy a tener respeto. Pero guarda esta grabación, y el tiempo me dirá si me equivoqué”.

