Aracely Arámbula regresa a protagonizar “Perfume De Gardenia”

Desde hace semanas corría el rumor de que la actriz Aracely Arámbula regresaría al teatro como la protagonista de la obra musical “Perfume De Gardenia”, y esto quedó confirmado en la conferencia de prensa en la que se presentó al elenco principal, en el que también destacan David Zepeda, Arturo Carmona y Elizabeth Álvarez.

Tras aparecer en el escenario luciendo su escultural figura y caracterizada como “Gardenia Peralta” -papel que interpretó en 2010-, Arámbula se mostró entusiasmada con el proyecto producido por Omar Suárez: “Me siento muy afortunada de volver a los escenarios con una obra que amo tanto. Volver a retomar este papel es una fortuna. Prácticamente poder hacerlo después de 14 años, porque entramos en el 2010 y seguimos hasta el 2013″.

Cuando Aracely protagonizó la obra por primera vez sus dos hijos eran muy pequeños; ahora comentó que acudirán a verla en el teatro: “Ellos están muy contentos, sorprendidos. Yo estoy más emocionada, porque me van a ver por fin ya grandes. Esta obra se la dedico con toda el alma y corazón a Miguel y a Daniel; a todos mis seres amados que ya no están, como les digo a mi papá y a mi mamá, que ellos me dan la fuerza. Pero bueno, no quiero llorar, porque quiero estar fuerte, dar lo mejor de mí…es el momento indicado para poder estar aquí haciendo lo que tanto admiraban ellos”.

La actriz de 49 años dice que a pesar de los difíciles momentos personales por los que ha pasado se siente segura de asumir este nuevo reto: “Siempre el escenario te da muchísima emoción, fuerza, tengo el corazón un poquito quebrado. Estoy contenta, estoy tranquila, he estado viviendo mi tiempo, y creo que es el momento indicado para poder estar aquí, eso es lo que me da la fuerza”.

Aracely también dijo que ya trabaja en lo que será la bioserie de la cantante María Victoria, en la que llevará el papel estelar. No quiso dar detalles sobre su situación con el padre de sus hijos, Luis Miguel, y resaltó el papel que su hermano Leonardo ha tenido con Miguel y Daniel: “Él ha sido un pilar importantísimo para ellos, porque ha sido su padre, igual que mi papá y que mi mamá”. Con respecto a la posibilidad de que el cantante pudiera verla en la obra, dijo: “Puede entrar el mismísimo señor Sol, no hay problema, que venga a cantar “Perfume De Gardenia”“.

