Aracely Arámbula revela los motivos de su denuncia en contra de Luis Miguel

Luego de que hace unos días se diera a conocer que desde septiembre el cantante Luis Miguel había depositado la cantidad de $1,426,000 dólares (equivalente a $24.7 millones de pesos, que se encuentran bajo la custodia del Juzgado 24 de lo Familiar de la Ciudad de México) para la manutención de sus hijos Miguel y Daniel, y que su ex pareja Aracely Arámbula no ha retirado esa cantidad, ella ahora ha respondido para acallar los rumores, asegurando que “tienen desviada la verdad, y confío en que estamos haciendo las cosas del lado de la verdad”.

Todo sucedió en el programa de televisión español “Fiesta”, en el que el conductor Aurelio Manzano formuló varias preguntas con objeto de que la actriz aclarara muchas de las noticias que han estado publicándose en las últimas semanas. “Es una situación que tiene un proceso, y que tiene que ser en el momento que la gente lo quiera, no tener una deuda de 48 meses. Esto sucedió en septiembre…nunca me notificaron, y si está ese dinero, por supuesto que es de mis hijos. La gente siempre estuvo diciendo que (Luis Miguel) no era deudor, cuando existe una denuncia por esa razón, porque sí se debían esos 48 meses”.

Al cuestionarle por qué tardó tanto tiempo en poner la denuncia, Aracely se rió un poco y respondió: “He tardado 15 años. Por tener consideración, porque creo en que lo principal es el bienestar de mis hijos. (Yo) nunca quería que estuviéramos justamente en este proceso…le agradezco mucho a la gente que dice la verdad. La gente que no dice la verdad, pues bueno, porque siempre existen los dos lados y siempre existe una defensa, y también habrán amigos y conocidos y gente que quiere quedar bien, pero en este momento la verdad está con nosotros y no se trata de dañar a nadie en absoluto”.

La actriz aclaró que esta serie de medidas no son hechas para aprovecharse de que el cantante se encuentra de gira actualmente por México: “¿Para aprovecharme de qué? Yo soy una persona muy afortunada, que me ha ido muy bien antes de Luis…esto no se trata ni de dinero, ni de poder, ni de dañar a nadie, simplemente se trata que en este momento se tenía que hacer, porque los otros años la gente de él desaparece. Este proceso es la tercera vez que se hace, y este dinero, esta cantidad de la que ustedes hablan, sorprendentemente que es mucha, por supuesto, es una gran cantidad, porque imagínense todo lo que (Luis Miguel) debía.Esa cantidad es solamente un fideicomiso que es para los estudios de mis hijos cuando estén en la universidad…Esto se va a hacer a través de la Fiscalía, a través de la ley, para justamente que les cumplan a mis hijos”.

Ante los rumores de que Arámbula no deja que sus hijos tengan un contacto con El Sol de México, ella fue muy clara en su respuesta: “Bueno, es que eso se ha dicho de la parte contraria, obviamente no para no quedar mal, pero en ningún momento se le ha negado; las puertas siempre han estado abiertas, las puertas de la casa de mis hijos, la casa que yo compré, y todo lo que tienen mis hijos…en ningún momento ha habido alguna negativa, incluso en Acapulco, estuvimos en la pandemia, una propiedad que yo les compré a mis hijos con mi trabajo.

“Él estuvo muy cerca de Acapulco y nunca los llamó, o sea, eso ahorita es una cuestión de limpiar imagen, porque viene de gira, y si se hace este proceso cuando viene de gira es porque es el único momento en el que mis abogados se pueden poner en contacto con mis abogados…no ha sido fácil tampoco para mí…una de las condiciones era que yo no podía hablar con ningún medio, y yo soy una persona libre de expresar lo que yo quiera hablar.

Se dice que yo era una madre irresponsable. Mis hijos ya cuentan con una irresponsabilidad. Yo no puedo ser una madre irresponsable de no ejercer el derecho…con todo y con estos 48 meses que ellos deben sería un abono hacia mí por todo lo que he gastado, y aún así no. esto va a ser un fideicomiso para los estudios de mis hijos.

Sobre Paloma Cuevas

Con respecto a Paloma Cuevas, comadre de Aracely y actual pareja de Luis Miguel, esto fue lo que dijo la actriz, en respuesta a la pregunta de Aurelio acerca de una posible boda del cantante: “Eso a mí no me corresponde decirlo, pregúntaselo a él. A mí me parece una pareja fenomenal. Yo creo que tienen mucho en común ellos, porque pues yo los conozco a los dos. Hasta linda pareja me parece que hacen. Aclaro que eso no tiene nada que ver con lo que pasa ahora con mis hijos”.

Finalmente, Aracely aclaró que sus dos hijos sí fueron invitados a la boda de su media hermana Michelle (que se llevó a cabo en Francia), pero que su ausencia no se debió a que ella se los prohibiera, sino a otro motivo: “No, en absoluto. Yo me comuniqué con ella en julio, le escribí para saber dónde se iba a casar, para tenerlo con tiempo, en caso de que no vaya su papá, con muchísimo gusto le ofrezco que vaya mi hijo para entregarla…sí fueron invitados, pero en octubre, pero como no tenían la firma del padre en el pasaporte…no se trata de lo económico, porque a mis hijos no les falta nada, incluso viajan en avión privado desde hace dos años. Simplemente (la pensión) es una cuestión que es un derecho. Esto es una situación que pasará, se arreglará”.

