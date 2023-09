Aracely Arámbula: Así se defendió la actriz de un hater que la llamó “vieja”

El nombre de Aracely Arámbula no deja de ser noticia; en esta ocasión es gracias a la tensa interacción que protagonizó con un detractor que la llamó “vieja” en redes sociales. Y es que la actriz decidió no quedarse callada y responderle contundente, ¡sigue leyendo para enterarte de los detalles!

La protagonista de melodramas como “La Doña” y “Los Miserables” no dio tregua a un hater que pensó que su comentario “como actriz ya estás vieja” pasaría desapercibido. Sin embargo, con la seguridad que la caracteriza, la histrionisa se defendió con uñas y dientes.

“Gracias por tanta admiración”, escribió Aracely Arámbula junto a una serie de emojis de besos y caritas riendo. “¿Cómo ven? No puede faltar gente que no está contenta con su vida. Sabemos que no somos moneditas de oro para caerle bien a todos”.

Para concluir su mensaje, la famosa recurrió a una de las icónicas frases que la ex participantes de “La Casa de los Famosos México”, Wendy Guevara, hizo famosa dentro del reality: “Y sí, como dice Wendy, vieja y muy feliz”.

Este mensaje llega a solo unos días de haber emitido unas polémicas declaraciones sobre su ex pareja y padre de sus hijos, Luis Miguel, acusándolo de hacer caso omiso a sus responsabilidades como padre.

Como resultado, la conductora Myrka Dellanos salió en defensa del cantante y su nueva pareja, Paloma Cuevas. Como respuesta, Aracely Arámbula compartió una publicación en Instagram, cantando una canción de Maluma y Carín León en la que se le escucha decir: “Dile al que te está informando que te está mal informando, que te informe bien”.

