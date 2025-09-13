Aracely Arámbula revela su secreto para una mirada joven, ¡sin cirugía!

Siempre dispuesta a mostrarse transparente con sus seguidores y a compartir sus mejores trucos para lucir radiante, la actriz Aracely Arámbula protagonizó una publicación en Tik Tok donde mostró a detalle el procedimiento estético al que se somete con la finalidad de obtener una mirada rejuvenecida. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

En esta ocasión, la protagonista de historias como “Los Miserables” y “La Dueña” recurrió a su cuenta de Tik Tok para documentar su visita al consultorio de su hermano, el Dr. en medicina estética y cirugía Leonardo Arámbula, donde se le realizó el procedimiento llamado blefaroplasma.

El clip que la famosa colocó en su plataforma la dejó ver al natural y sin una gota de maquillaje mientras su hermano explicaba los beneficios de este arreglito: “Hace que la piel del párpado se retraiga sin necesidad de hacerlo quirúrgico”, reveló el especialista.

De acuerdo con Arámbula, de 50 años, el blefaroplasma es una de sus técnicas predilectas para mantenerse con una apariencia fresca y jovial, especialmente en las temporadas donde más proyectos tiene en su agenda.

@aracelyaarambula Arafamilia después de meses de grabaciones quise reafirmar mis párpados en manos de mi hermanado @drleoarambulaoficial en su clínica @cbimedicalspa es la segunda vez que me lo hago pero en esta ocasión quise compartirles este momento ya que fuimos Edgar y yo hacérnoslo el mismo día aprovechando que tenía 15 días antes de regresar al TEATRO 🎭 que tanto amamos ✨🙏✨ les iré mostrando el avance la verdad no me dolió tiene su proceso y es muy importante después de hacértelo estar aplicando crema regeneradora y obviamente protector solar siempre 👌 para no mancharnos aquí les dejo el video del procedimiento en manos de mi hermano 👌🫶❣️💃 lista para retomar mi gira !!!! Medicina antiaging ♬ sonido original – AracelyArambula

“Después de las grabaciones del reality de Miss Universe los párpados estaban cansados y decidimos darnos un refresh con mi médico de cabecera, el Dr. Leo que es el que toca mi carita con botox y los párpados“, informó a sus seguidores más fieles.

Y, a pesar de que el proceso requiere la aplicación de una crema anestésica, Aracely Arámbula aclaró que no es invasivo: “Sin bisturí ni nada de esas cosas”, reiteró.

Una vez concluida su sesión, la estrella de la pantalla chica incluyó una actualización desde sus historias de Instagram. Allí, explicó que el descanso y uso constante de una crema regeneradora dermatológica es indispensable para mantener esta delicada área hidratada y garantizar los resultados esperados.

